Ancak öpüşme konusunda iyi değilseniz cinsellik
deneyiminizi ateşlemekle ilgili bir sorununuz var demektir. Bugüne kadar dudaklarını özgür bırakmakta zorlananlar için birkaç önerimiz var.
Ellerinizi de kullanın
Öpüşürken ellerini nereye koyacağını bilemeyenlerden biri de siz misiniz? Ellerinizi boşlukta öylece sallandırmak yerine, onun saçlarıyla oynamak, kollarına dokunmak, öpüşmenin kontrolünü ele almak ya da çenesine dokunmak için kullanabilirsiniz. Öpüşme sırasında ellerinizle hafifçe onun yüzüne dokunursanız epey tutkulu bir geceye hazırlandığınızdan emin olabilirsiniz.
Oyuncu olun
Öpüşmenin en heyecanlı yerinde ellerinizi onun saçlarının içinden geçirin ve başını hafifçe geri çekin ki dudakları sizden birkaç milimetre uzaklaşmak zorunda kalsın. Bu sırada hafif alaycı bir şekilde gülümseyebilirsiniz de. Birkaç saniye onu bu şekilde kendinizden uzak tuttuktan sonra öpüşmeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.