Orgazm gerçekleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Orgazmı daha iyi tanımak ister misiniz?

Seksin zirve noktası olarak tanımlayabileceğimiz orgazm, kimimizin seksteki tek amacı kimimizinse baş belası. Peki Orgazmı daha iyi tanımak ister misiniz? Orgazm ile ilgili bilmedikleriniz, merak ettikleriniz ve daha bir çok sorunun cevabını bu satırlarda bulabilirsiniz.



Vajinal ve klitoral orgazm

Klitoral orgazm, klitorisin uyarılmasıyla oluşan orgazma verilen isim. Klitoral orgazm yaşamak, klitorisin yeri belirgin olduğu ve uyarmak kolay olduğu için vajinal orgazma göre daha kolay. Vajinal orgazmın varlığı zaten hala bilimsel olarak tamamen kabul görmüş değil. Bazı bilim adamları ‘G noktası’nın uyarılmasıyla oluşan vajinal orgazmın varlığını kabul ederken, bazılarıysa orgazmın ancak klitorisin uyarılmasıyla mümkün olduğunu iddia etmektedir. Dölyolunun bitişinde ön duvarda olduğu iddia edilen ‘G noktası’nın varlığı da hala bir tartışma konusu. Vajinal orgazmı savunanlara göre, çok ufak olan bu noktaya ilk dokunulduğunda, yoğun bir işeme güdüsü duyuluyor, ancak ilk on saniye içinde bunun yerini cinsel güdüler alıyor. Çoğu kadın ilk anda hissettiği güdüyü bastırmak için psikolojik olarak kendini çok fazla kasıyor. Bu nedenle de ‘G noktası’nın keşfedilmesine rağmen cinsel hazzı yaşayamıyor.



