Seksin zirve noktası orgazmı yakından tanımaya ne dersiniz?

Beynin cinsel uyarıları en yoğun şekilde alması sonucu ile vücudun genital bölgelerinin eş zamanlı olarak bu uyaranlara tepki vermesi sonucu orgazm yaşanıyor.



"Orgazm Nedir?" sorusunun en güzel cevabı; sevişme sırasında cinsel hazzın en yoğun şekilde oluşması ile gerçekleşen durumdur. Bu sırada rahim güçlü bir şekilde kasılmaktadır. Genital spazmlar orgazmdan sonra bütün vücuda yayılmaktadır. Kadın ve erkekte farklı şekilde ve etkilerde ortaya çıkabilmektedir.



İnsan beynindeki seksüel uyarı dokunma, işitme, görme, koklama gibi duyusal faktörlerle veya yalnızca düşünce ile başlayabilmektedir. Cinsel duyguların en zevklisi olan orgazm kadınlarda hiçbir fiziksel temas olmadan, yalnızca düşünce yolu ile bile yaşanabilmektedir. Bu durumda düşünerek beynin ürettiği orgazmı vücut yaşamaktadır. Orgazm olma bir kadına cinsel terapi ile de anlatılıp öğretilebilir.



Erkekler orgazm olduktan sonra belli bir süre dinlenme ihtiyacı duyar. Fakat kadınlar üst üste birkaç kez kısa sürede orgazm olabilir. Bu nedenle kadınların orgazm konusunda daha şansl olduğunu söylemek yanlış olmaz. Erkeklerde bir kez başladıktan sonra seksüel stimülasyon dursa bile orgazm gerçekleşir ancak kadınlarda vajinal ya da klitoral orgazmın ortasında uyarı durursa orgazm da durabilir. Kadınlar hiçbir uyarı olmaksızın orgazm olabilirken erkeklerin orgazm olabilmeleri için penisine mutlaka bir uyarı alması gerekir.



Orgazmın faydaları

Orgazmın hem kadınlar hem de erkekler için birçok vardır;

• Stresi azaltır

• Uyku kalitesini artırır

• Ağrı eşiğini yükseltir

• Cildi güzelleştirir

• Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirir

• Hem bedensel hem ruhsal rahatlama sağlar

• Kalp hastalıklarından korur

• Seratonin hormonunu arttırarak mutlu hissetmeyi sağlar



Nasıl orgazmın olunur?

Kadınlar orgazmı uyarılma fazı sırasında oluşmuş olan gerilimin ani olarak boşlaması şeklinde hissederler. Orgazm aslında oldukça kısa ve yoğun bir andır. Kadınların orgazma ulaşmasını kolaylaştıran faktörler arasında;

• Klitoris ve vajina

• İdrar kanalı çevresi

• Genital ve genital olmayan çeşitli bölgelerin erotik stimülasyonu

• Meme, meme ucu

• Canlandırma ve hayal kurma

• Ayrıca uyku esnasında bile orgazm olunabilmektedir.



Orgazm sırasında oluşan hormonal değişiklikler

Ön hipofiz lobu prolaktin (süt hormonu salgılar): Prolaktin yani süt hormonu orgazmdan sonra artmaktadır. Yaklaşık olarak 60 dakika sürmektedir. Prolaktin salınması özellikle meme ucuna dokunulması ile salınmaktadır.



Arka hipofiz lobu da ADH (oksitosin hormonu salgılar): Orgazm sırasında ortaya çıkan rahim kasılmalarından oksitosin hormonu sorumludur. Oksitosin aynı zamanda aşk hormonu olarak da bilinmektedir. Aşık olan kişilerde oksitosin hormonu bolca salgılanmaktadır.



Orgazm çeşitleri

Kadınlarda vajinal ve klitoral olmak üzere iki çeşit orgazm vardır. Klitoris çevresindeki bölgeler daha duyarlıdır. Kadınlar klitoral orgazmın en yoğun orgazm olduğuna; vajinal orgazma ulaşmanın ise daha zor olduğuna inanırlar. Her ikisi de farklı zevk alma biçimleridir.



Orgazm olamama nedenleri

Kadınlar bazı durumlarda orgazm olamazlar. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Özellikle yeni evlilik döneminde olan kişilerde orgazm olamama sorunu görülebilir. Evlilik öncesinde cinsel tecrübe yaşamamış kadınlarda ilk gece korkusu orgazm olamama nedenlerinden biridir. Tiksinme duygusu da orgazm olmayı engelleyen sebepler arasında yer alır. Orgazm olamamayı etkileyen bir diğer sebep ise etkili korunma yöntemi kullanmamaktır. Bundan dolayı korku oluşmakta ve kadınlar orgazm olamamaktadır.