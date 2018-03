İletişim kuramcısı Marshall McLuhan yıllar önce, teknolojinin ‘insanların uzuvları’ haline dönüşeceğini söylerken hiç de yanılmadı. Akıllı telefonları bir düşünün… Gerçekten de elimiz, kulağımız olmuş durumdalar; ancak bununla da kalmadı. Yüksek teknoloji bu kez de yatak odamızın duvarlarını yıkıyor. G noktasının zevk kontrolü, artık parmaklarımızın ucunda! Nasıl mı? Gelin birlikte keşfedelim.

Yazı: Simay Engür



Seks oyuncakları, birçok kadın tarafından tercih edilmesine rağmen genellikle ‘partnerinizin ulaşamadığı yerde saklayınız’ tavrıyla gizleniyor. Yalnız olduğunuz günlerde, tercihiniz ne aradığını iyi bilen bir vibratörden yana olabilir. Ancak bir partneriniz varsa, unutmayın ki bu bir takım oyunu! Seks oyuncakları, yatak odanızın yeni ve sadık üçüncüsü olma yolunda ilerliyor. Teknolojinin her alanda ivme kazanmasıyla, cinsel alışkanlıklarımızın da değiştiğini söyleyebiliriz. Bizi cezbeden bu gelişmelerin sonucunda, birçok kadının başucundaki komodininde başrol vibratörlere verildi. Bu alışkanlığımız değişmedi belki ancak sadece yalnızken değil; partnerinizle birlikte çıktığınız zevk avlarında da seks oyuncakları, puzzle’ın son parçası görevini görebilir! İster vibratör ya da vajina toplarıyla beraber uzun bir geçmişiniz olsun, isterseniz bu konuya çekimser yaklaşın Sevgililer Günü, partnerinizle birlikte bir oyuncak hikayesi yazmak için harika bir fırsat!



Parmağının ucunda

Alice’i Harikalar Diyarı’na sürükleyen beyaz tavşan misali, pek çok kadın da hala tavşan vibratörlerin peşinde; ancak yeni nesil vibratörlerin bu ikonik tavşanlardan bir artısı var: Dünyanın her yerinden kontrol imkanı. Partneriniz, vibratörünüzü akıllı telefonlara indirilen aplikasyon aracılığıyla dünyanın öteki ucundan bile kontrol edebiliyor. Seks teknolojisinin bu yeni bebekleri, uzak mesafeli ilişkilerde mıknatıs etkisi yaratıyor diyebiliriz. Uzaktan kumandalısı, akıllı telefona uyumlusu, parmak ucuna takılanı derken vibratörler, hem kadının kendi vücudunu keşfinde hem de partneriyle olan ilişkisinde parmak ısırtan bir performans sağlıyor.



Evet!

Sevgililer Günü’nde partnerinize, yüzük hediye etmeye ne dersiniz? Penis halkaları, uzun süre sertlik sağlaması yönüyle her iki tarafın da orgazmını zirveye taşıyabiliyor. Oy birliğiyle sevgililerin vazgeçilmez oyun arkadaşı olan penis halkaları, seks oyuncaklarına bir şans vermek isteyenler için doğru bir başlangıç olabilir. Konumuz yüzükse ‘tek taşımı kendim aldım’ diyen kadınları da unutmamak gerekiyor. Tatmin noktalarınızı kendinizle baş başa doyuma ulaştırmak istiyorsanız, elmas şeklinde bir vibratörü tercih edebilirsiniz.



Yasak elmalar

Pelvik kaslarını güçlendirmek ve cinsellikten daha fazla zevk almak için yapılan Kegel egzersizleri sırasında, vajinal toplardan yararlanmak mümkün. Son yıllarda revaçta olan bu egzersiz, vajinal kasların güçlendirilmesi amacıyla yapılıyor. Hal böyle olunca seks oyuncaklarını, yalnızca yatak odanızın fantezi kaynağı olarak düşünmemekte yarar var. Bu pinpon topu büyüklüğündeki elmalar, rahim kaslarınızı çalıştırmanıza olanak sağlayan, son derece sağlıklı bir oyuncak. Böylece rahim ağzı sarkmalarının önüne geçmenin yanı sıra, cinsellik sırasında yüksek tatmine ulaşmayı da şansa bırakmayabilirsiniz.



Önüm arkam sobe!

Sevişmek söz konusu olduğunda, hayal gücümüz filmlerde izlediklerimizle ya da teknolojin buyruğundaki oyuncaklarla sınırlı kalmamalı. Bu gerçekten de bir takım oyunu! Maskeler, acı ve zevk sınırlarında süzülen kırbaçlar, kelepçeler Grinin Elli Tonu’nun distopyası değil elbette. Sevgilinizle birlikte, arzularının doğrultusunda farklı rollere girmekten veya kendi yazdığınız bir kurgunun içinde gerçeklik algınızla oynamaktan çekinmeyin. Neden derseniz; sürprizler, sonu belli olmayan fanteziler ve belki de minicik bir zar her daim cinsel hayatınıza yepyeni orgazm kapıları açabilir. Sevgililer Günü, her gün kadar sıradan belki de fakat yatak odanıza yeni üyeler eklemek veya teknolojinin titreşimleriyle bedeninizi şımartmak için eğlenceli bir bahane olabilir!



Doğruluk mu, cesaret mi?

Fantezi dünyanızın kapılarını bir miktar aralamanızın zamanının geldiğini düşünüyorsanız, sizin için yaratıcı alternatifler sunan web sitelerine göz atın.







