Playboy Condoms Türkiye’de

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Playboy, stilize tavşanı, smokin ve papyonu ile geri döndü.

Dünyanın en çok bilinirliğe sahip markalarından Playboy, stilize tavşanı, smokin ve papyonu ile geri döndü. Playboy’un efsanevi kurucusu Hugh Hefner; “Yatak odalarınıza eğlenceyi, romantizmi güvenilirliğimizle ve özel tasarımlarımızla geri getiriyoruz” diyor. İlk olarak 2011 yılında Amerika’da piyasaya sunulan Playboy Condoms, burada yakaladığı başarılı satış grafiğinin ardından distribütörlük kanalları ile tüm dünyaya dağıtılmaya başlandı. Türkiye’de Yaysat bayileri, yerel marketler, benzin istasyonları ve eczaneler ile 5000 satış noktasında bulunan Playboy Condoms, 2013 ortasından itibaren ulusal market zincirlerinde de tüketiciye ulaşacak.



