İlişkinize heyecan katmanın formülünü eski pozisyonlarda arıyorsanız; kusura bakmayın ama biraz sıkıcısınız. Sıradanlığın topraklarından çıkarak, pozisyon farkıyla yüksek tatmine ulaşmak için, yepyeni seks trendleriyle tanışmanın tam zamanı!

Yazı: Simay Engür



‘Nerede o eski aşklar’ klişesinden uzaklaşalı epey oldu. Artık eski aşklardan eser yok, zaten eski aşkları yaşamaya pek vaktimiz de yok. Bu yeni dönem, sadece ilişkilerin yaşanma şeklini değil, ilişkilerin seksle ilgili bölümünü de etkilemiş durumda elbette. Hiçbir şey eskisi gibi değil! Masumiyet out, yüksek haz in!



Siz de cinsel hayatınızda değişime açık olarak her defasında merak duygunuzu ve dolayısıyla adrenalininizi artıracak pozisyon ve yöntemlere şans vermeye ne dersiniz? ‘Ne kadar adrenalin, o kadar zevk’ desek? Partnerinize ve kendinize yeni roller dağıtmanın sırası geldi.



Yeni fanteziler denerken belki de en önemlisi, hayalinizdeki fantezileri ve arzuları gözden geçirip partnerinizle bunu doğru yerde ve doğru zamanda paylaşmak ve onun da yeni fikirlere ne kadar sıcak baktığını öğrenmek olmalı. Çünkü ani bir girişimle monotonluktan uzaklaşmaya çalışırken reddedilmeyle karşılaşmak, ilişkinize zarar verecek bir hamle olabilir. Tüm bunları açık bir şekilde konuştuktan sonra, aşkın o bilindik pozisyonlarını ortadan kaldırmak, hazlarınızı klişenin gölgesinden kurtarmak ve yepyeni fanteziler biriktirmek için beş yeni seks trendine kulak verin.



1. SUYUN SESİ

Aquagasm terimini daha önce duymuş muydunuz? Suyun sakinleştirici etkisini hepimiz biliyoruz; ancak orgazmı doruklara çıkartabilen bir alametifarikası olduğunu yeni öğreniyor olabilirsiniz. Partnerinizle duşta, denizde ya da suyu hissedebileceğiniz herhangi bir yerde seviştiğinizde aquagasm yaşamanız, yani suda orgazma ulaşmanız mümkün. Kokulu mumlar, zevkinize hitap eden bir müzik ve antialerjik maddelerden üretilmiş banyo köpükleri size tatmin noktalarının doruklarında gezen bir küvet deneyimi yaşatabilir. İlk aquagasm alıştırmasından sonra, hala asi bir fantezinin peşindeyseniz; partnerinizle birlikte denize açılmak da hiç fena fikir değil! Söz konusu aşk ve hazlar olduğunda, tehlikeli sularda yüzmek gerekiyordur belki de. Hatta yalnız olanların da bu tecrübeden yararlanması için üretilmiş, duş sırasında kullanılabilecek, Water Jet Rabbit Vibrator diye bir seks oyuncağı bile var.



2. HAREKET ETME!

Tahmin edersiniz ki, birçok pozisyon hızlı olmanız gerektiğine vurgu yapıyor. Halbuki son seks trendleri, yavaşlık ve hatta durağanlıktan güç alan bambaşka zevk kapılarını aralıyor. Bunlardan biri de marine pozisyonu! Yatak odanıza yepyeni zenginlikler katacak bu pozisyon penisin, vajina içinde hareketsiz durması anlamına geliyor. İki tarafın da bu pozisyonda hareketsiz bir şekilde uzanması, özellikle duygusal boşluğunuzu doldurarak, sizi bambaşka bir tahrik ve heyecan deneyimiyle tanıştırabilir. Bütün bir hafta boyunca bitmeyen işler yüzünden partnerinizden uzak kaldıysanız ve birbirinize ritüel tadında saatler yaşatmak istiyorsanız; örneğin bir pazar sabahı, arzularınızı marine etmeyi deneyin. ‘Peki, heyecan bunun neresinde?’ diyorsanız, bekleyin ve görün!



3. SARMAŞ DOLAŞ

Yeni seks trendlerinin ortak noktası, yalnızca orgazma odaklı hissiz bir cinsel hayattansa, sevişmenin daha derin anlamını keşfetmenizi sağlamak. Hal böyle olunca arkanızda partnerinizin olduğunu bilmek yalnızca güven duygunuzu değil, zevk çıtanızı da bir tık üste taşıyor. Nasıl mı? Elbette ki 69’u bile tahtından eden 77 pozisyonu sayesinde. Sevgilinizle kaşık şeklinde birbirinize sarıldıktan sonra, cinsel ilişkiye girmeyi ifade eden 77 pozisyonu, hem partnerinizin güçlü kollarında olmanın verdiği güven duygusunu hem de az sonra gelecek zevk ritimlerini eş zamanlı yaşatarak size çifte mutluluk sağlıyor.







4. ORGAZM OLMAK YA DA OLMAMAK

Yegane amacınızın ‘orgazm’ olmadığı bir sevişme hayal edin… Ne anlamı mı var? Aslına bakarsanız Karezza’nın mucidi Alice Bunker Stockham’a göre, cinsel ilişki sırasında bitiş çizgisine odaklanmak yerine, o anın tadını çıkarmak gerekiyor. Karezza’nın ilk adımı, birbirinizin gözlerinizin içine bakarak sevişme anına konsantre olmak; ikinci adımı ise her iki tarafın da boşalmamak için efor sarf etmesi. Buradaki asıl amaç süreyi uzatarak, duygu yoğunluğunu hep zirvede tutmaya çalışmak. Sizin anlayacağınız Karezza, tam bir takım çalışması! Odak noktasında şefkat, uzun saatler ve birbirinizi keşfetme felsefesi var. Orgazmın ilk kez figüran olduğu bu yöntem, cinsel hayatınızın yeni başrolüdür belki de…



5. HAZLARIN ESİRİ

Bir trendin yeni olması, geçmişten ilham almayacağı anlamına gelmiyor. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki ilham alınan nokta, sevişmenin yarattığı o eski duygular. Araştırmalara göre seks, en temel içgüdülerimizi ortaya çıkartıyor ve tahrik noktalarınızı uyandırırken organik dürtülerden yararlanmak gerekiyor. Sizin anlayacağınız, tam anlamıyla bir orgazm yaşamak için çeşitli rollere bürünmek gerekiyor. Son dönemde Grinin Elli Tonu’nun etkisiyle, temel içgüdülerimizi ortaya çıkarmak için en çok başvurulan yöntem ‘esaret’ oyunu. Her şeyin suni olduğu günümüzde, heyecanı doruklara çıkarmak için esaretin sizde yaratacağı dürtülerden yararlanabilirsiniz. Nasıl mı? Partnerinizi bağlayarak, hareketini sınırlamayı deneyin. Bu durumun onda uyandıracağı çaresizlik hissi, zirvede bir tatmin yaratacaktır. Esaret oyununda önemli olan, devamlı rol değiştirmek ve birbirinizi sırayla bağlamayı tercih etmek. Hayal gücünüzü kullanarak ilkel dürtülerinizi uyandırmak, ilişkinizi yapay hazlardan ve sıradanlıktan uzaklaştıracak.