Renklerin gücü

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Cinsel hayatınızı renklendirmek için beklentilerinizi, isteklerinizi anlatan renkler seçin!

Cinsel hayatınızı renklendirmek için hayal gücünüzü biraz kullanmanız yeterli. Seksi iç çamaşırları giymek, yatak odasının duvarlarının rengini ya da eşyaları değiştirmek gibi… Çünkü, dıştan gelen uyarılar lokal hormonların yardımıyla vücutta değişik etkiler yaratıyor. Renklerin de isteklerinizi, beklentilerinizi ele verdiği bir gerçek. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-Cinsel Terapist Op. Dr. Gökçen Erdoğan, keyifli bir gece için renklerin diline göz atmak gerektiğini söylüyor. Renklerin yansımaları ve siz fark etmeden karşı tarafa ilettikleri hakkında Gökçen Erdoğan şu bilgileri veriyor.



Kırmızı: Şehvet ve tutku rengidir, cüretkardır, teşvik edicidir. Partnerinden hayır cevabı aldığında hayal kırıklığına uğrar ama sonuna kadar gider, yeniliklere açıktır ve bu konuda hep arayış içindedir. Sınırlarını çizmek zordur ve şaşırtıcı, ateşleyicidir.



Mor: Artık ilişkilerde ve cinsellikte kırmızının tahtına oturmuş olan mor, tutkunun ve bağlılığın patronu, ihtirası da içinde bulunduran komplex bir renk. İşte, evde, sosyal çevrede her yerde parmakla gösterilen bu kişiler cinsel hayatta da en üst noktadadır.



Siyah: Gerçek hayatta dominant karakterin gücün ve baskının rengi olan siyah, aşkta da cinsellikte de şehvetin ve baskının rengidir. Sınırı yoktur, kendisi istediği sürece tüm uçlarda yadırgamadan dolaşabilir.



Beyaz: Saflık, temizlik demektir. Beyazda, çekinme, sadelik ve naiflik vardır. Özellikle de cinsel hayatta sıradanlığı işaret eden beyazda işin içine biraz saten karışınca ise işler değişir. Beyaz, ince dokunuşlarla farklılaşan ve renklenen insanları anlatır.



Turuncu: Yakınlığın sınırlarını zorlayan, sıcaklığa, temasa ve hatta fantezilere çok açık hatta onsuz yapamayan bir renktir. Rahatsız etmeyen bir baskı yöntemi ve aşırı ilgisi vardır.



