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Renkli bir seks için 5 öneri

Seks hayatınızı renklendirin!
1. Farklı mekanlar deneyin: Tüm cinselliğiniz yatak odası üzerine kuruluysa biraz farklılaşma zamanı gelmiş demektir. Banyo, mutfak ya da koridor…  Seçin birini.

2. Tahrik mesajları: Gün içinde, hiç ummadığı bir anda sevgilinize cinselliği çağrıştıran bir fotoğraf ya da cümle yazabilirsiniz. Böylece sizinle ilgili daha fazla hayal kurmasını ve bunları gerçekleştirmesini sağlarsınız.

3. Sade ama renkli: Dantelli, jartiyerli iç çamaşırı takımlarınızı bir kenara bırakın. Sade ama renkli olan modellere bayılacak.

4. Taklit edin: Okuduğunuz kitaptaki ya da izlediğiniz filmdeki erotik sahneleri taklit edin. Hatta isterseniz video kaydı bile yapabilirsiniz.

5. Zaman ayırın: İş hayatından ya da çocuklarınızdan baş başa kalmaya fırsat bulamıyorsanız, tek günlük bir kaçamak yapabilirsiniz. Bunun için çok para dökmenize gerek de yok. Fırsat sitelerine mutlaka göz atın. 
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