Sadece yatakta sizin olan erkekler

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Seks temeline dayanan ilişkiler modern kadını nasıl etkiliyor?

Bazen güzel geçirilecek birkaç saat, bazen kısa süreliğine de olsa unutulacak olan yalnızlık duygusu, bazen de sadece cinsel tatmin için ilişkiler kuran günümüz modern

kadınının sonu maalesef genelde hüsran, güvensizlik ve depresyon oluyor. Geriye ise parçalanmış bir kalp, umutsuzluk ve de sonsuz aşka inanmamak kalıyor!



Yazı: Nilgün Yıldız/Formsante



James Hollis, ‘Satürn’ün Gölgesinde’ isimli kitabında şöyle diyor; “İnsanlar için cinsellik artık birbirini yeniden keşfetme mekanizmasından çıktı ve gecelik yaşadıkları bir şeye dönüştü.” Aslında bu görüşe inanmak zor gibi görünse de etrafınıza baktığınızda ilişkilerin farklılaştığını fark etmemek kaçınılmaz. Özellikle kadın ve erkek arasında yaşanan ikili ilişkilerde cinselliğe bakış çok farklı bir boyut kazandı. Önceleri bir kadın ve bir erkek cinsel olarak birlikte olmak için en azından bir süre bekler, birbirlerinden hoşlanır ve

sonrasında yatağa doğru ilerlerdi. Şimdilerde ise bekleme süresi ortadan kalktı. Durum böyle olunca da cinsellik her açıdan farklı yaşanmaya başladı. Cinselliğe bakış açısı

farklılaştığında çiftlerin birbirlerine olan davranışları da değişti. Örneğin kadınlar, eskiden sevdiği adamı biriyle birlikte görmeye bile katlanamazken şimdilerde, ister yalnızlık korkusu, ister aşk, ister çaresizlik deyin, birlikte olduğu erkeği başka kadınlarla paylaşabiliyor. Birlikte olmak istediği adam sadece ona ait olmak ve özgürlüğünden ödün vermek istemiyorsa onu bu haliyle kabul ediyor ve kendine verilen kısa anların kırıntılarıyla avunmaya çalışıyor. Peki günümüzde çoğalan bu tür paylaşımcı ilişkiler beraberinde sorun getirmiyor mu? Psikolog Mahmut Şefik Nil, erkeğini paylaşmak zorunda olan kadının aslında çok da mutlu olamayacağını söylüyor ve şöyle diyor; “Kadınlar birlikte oldukları erkeği paylaşma sürecini öğrenirken muhtemelen yaralanıyorlar. Çünkü bu durum kolay değil. İnsan zaten doğası gereği kendine ait bir şeyi zor paylaşıyor. Bu duruma baktığınızda bir

kadının ya da erkeğin sevgilisini ya da eşini paylaşması çok zor.”

