Sayılarla seks

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Seks en çok okunan ve en çok merak edilen konu oldukça araştırmaların da ardı arkası kesilmiyor. Türk erkeği çapkın mı? En iyi sevişen millet hangisi? Öpüşme rekoru kaç saat? Yaşadığımız seks tatmin edici mi? İşte cevaplar...

Seks eğitimini nereden alıyoruz?

Bir prezervatif markası 36 ülkede 29 bin kişinin katılımı ile ‘Küresel Seks Araştırması’nı yapmış ve gençlere seks eğitimini nereden aldıklarını sormuş. Türkiye’de gençlerin seks konusundaki başvuru kaynağı internet. İnterneti yüzde 47 ile arkadaşları ve yüzde 35 ile sevgilileri takip ediyor. Dini kurumlarda bu eğitimi alanların oranı yüzde dörtken aile desteği alanların oranı yüzde 16’da kalıyor. Okulda verilen cinsel eğitimin oranı ise yüzde 12’lerde...



Yaşadığımız seks tatmin edici mi?

Küresel Seks Araştırması’nda ilk ilişkiden duyulan tatmin düzeyi de sorulmuş. Buna göre Türk gençliğinin yüzde 29’u ilk ilişki sırasında mutlu oluyor. Yüzde 52’si ise yaşadığı ilişkiden tatmin oluyor. Bu araştırmaya göre ilk deneyimde tatmin olma konusunda dünya ortalamasının bir puan altında kalıyoruz, Avrupa ortalamasının ise birkaç puan üzerindeyiz. İlk cinsel ilişki sırasında en az tatmin olanlar yüzde 35 ile Japonlar. Yunanistan’da ise bu oran yüzde 62. Araştırmaya göre, Türklerin sadece yüzde 10’u ilk deneyimine endişeyle yaklaşıyor. Şaşırtıcı olan, özgürlükler ülkesi olarak bilinen Amerika’da, ilk gece endişe yaşayanların oranının yüzde 24 ile en yüksek değerde çıkması. Hiç endişe taşımayan ülke ise dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıkların en sık görüldüğü ülkelerden Nijerya. Nijerya’dan araştırmaya katılan 408 kişiden hiçbiri endişe duymuyor.



Aldatan erkek kalp krizinden gidiyor

İtalya’daki Floransa Üniversitesi’nin araştırmasına göre eşiyle değil başka bir kadınla birlikte yatağa giren erkeklerin kalp krizinden ölme riski çok fazla. Bilim adamları ‘evlilik dışı ilişki’ ve ‘erkeklerde sadakatsizlik’ konusunda dünyada yapılan tüm araştırmaları inceledi ve eşini aldatan erkeklerin aşırı stres yüklendiği ve suçluluk hissi taşıdığı ortaya çıktı. Eşini aldatan erkekler genellikle daha genç kadınlarla birlikte oluyor, aşırı alkol alıyor veya aşırı yemek tüketiyor. Bu da erkeğin tansiyonunun yükselmesine, kalp atışının hızlanmasına neden oluyor. Psikolojik etmenler de devreye girince kalp krizi geçirme oranları artıyor.

