Seks acı veriyorsa dikkat!

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Cinsellik size zevkten çok acı vermeye başladıysa bu, ortada bir sorun olduğunun işareti... En iyisi bu acıyı hafife almayın ve bir an önce kaynağını bulun.

Yazı: Formsante Dergisi



Yapılan araştırmalar, kadınların büyük bir çoğunluğunun yatakta acı çektiğini gösteriyor. Fakat bu acı karşı cinsin verdiği bir acı değil, genelde hastalıkların neden olduğu ağrılar olarak görülüyor. Sebeplerinin yüzde 80’i jinekolojik hastalıklara bağlı olan bu ağrıların nedenleri arasında sadece fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik nedenler de görülebiliyor. Ağrılı cinsel ilişki yani disparoni’de, cinsel ilişkide birleşme anı geldiğinde vajina girişinde ya da daha derinlerde kasık bölgesinde ağrı, acı, yanma, batma gibi istemsiz durumlar hissediliyor. Ağrılı cinsel ilişki birçok kadının fark etmediği, önemsemediği ya da katlanmak zorunda kaldığı bir durum. Oysa bu durum yanlış yerleşmiş kültürel bir saplantı. Zamanla cinsel ilişkinin sosyal hayatın önemli bir parçası haline gelmesiyle bu sıkıntının çözüm arayışları da arttı. Cinsel ilişkide ağrıyla karşı karşıya kalan bir kadının, öncelikle jinekolog tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Eğer herhangi bir jinekolojik sorun yoksa, bu durumda psikolojik sorunların araştırılması gerekiyor.





Yıllar sonra da görülebiliyor

Ağrılı cinsel ilişki, ilk ilişkiye girildiğinde görülebildiği gibi yıllar sonra da ortaya çıkabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nevzat Melih Gündüz, “Ağrı hemen dış cinsel organ girişinde ise yüzeysel, vajinada ise orta ve rahim ağzı ya da kasıkta ise derin ağrı olarak biliniyor” diyor.



Vajinismus, en önemli nedenlerden biri

Vajinismus, tamamen psikolojik olarak baskı altında kalmış kadınların, çocukluktan itibaren almış olduğu baskı altındaki cinsel bilgiden kaynaklanabiliyor. Bu kişiler, evlenene kadar yasak, ayıp, günah şeklinde cinsel bilgilerle dolduruluyor ve ardından ilk cinsel deneyimlerini yaşamak zorunda kalıyor. Korku ve acı ile panik olarak yaşanılan ilk cinsel deneyim, bir göreve dönüşüyor. Cinsel ilişki ağrısı kaçınılmaz olarak devam ediyor. Bu hastalığın tedavisi psikolojik oluyor ve seanslar şeklinde konunun uzmanlarınca yapılıyor.

