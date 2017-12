Cinsellik yaşandığında iyi hissettirmeli! Ancak ilişki sırasında acı ve ağrı duyuyorsanız, bu durumu sadece psikolojik diyerek kestirip atamazsınız. Hissettiğiniz şeyin bedensel gerçekliğinin farkına varmalı ve çözüm yollarını aramak için harekete geçmelisiniz.

Yazı: Besray Köker

Aaah! Canım yanıyor, lütfen devam etmeyelim! Bu cümle size bir yerden tanıdık geliyor mu?Cinsel ilişkiyi çoğu zaman zevk aldığınız değil de acı çektiğiniz bir süreç olarak mı tanımlıyorsunuz? İlk günden beri böyle miydi, sonradan mı ağrılı hale dönüştü? Merak etmeyin, bu konuda kesinlikle yalnız değilsiniz! Akademik çalışmalar, her 100 kadından 30'unun cinsel birleşme sırasında ağrı yaşadığını ortaya koyuyor. Ve seks sırasında acı çekmenin bir değil, birden çok nedeni olabiliyor. Unutmayın ağrı ve acı, vücudunuzda bir şeylerin yolunda gitmediğinin habercisidir. Dolayısıyla yaşadığınız bu durumu önemsemenizde ve nedenlerini araştırmanızda fayda var çünkü seks sırasında yaşanan ağrı sadece o anı mahvetmekle kalmıyor. Zamanla cinsel korku, cinsel istekte azalma ve eşinizle aranızda samimiyet kaybı yaşamanıza sebep olabiliyor. Cinsellik sırasında çoğu kadının yaşadığı bu acı ve ağrının kaynağı olabilecek nedenleri, Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinem Zeynep Metin'e sorduk.



Cinselliği tanımlayabileceğimiz birçok sıfat var: Haz veren, eğlenceli, heyecan verici veya iç gıcıklayıcı... Peki seks zevkten çok, acı veren ve ağrılı bir hale ne zaman dönüşüyor?

Cinsellik kişinin rızası olmadan yaşandığında, yeterli uyarım yani ön sevişme olmadığında, fiziksel olarak cinsel organları etkileyen bir hastalık (örneğin; cinsel yollarla bulaşan hastalıklar, sertleşmeye engel olabilecek dolaşım bozuklukları gibi) ya da fizyolojik durum (menopoz gibi) söz konusu olduğunda acılı ve ağrılı hale gelebiliyor.



Ön sevişmenin kısa olması veya hiç olmayıp direkt cinsel ilişkiye geçilmesi ağrılı, acılı bir birlikteliğe sebep oluyor dediniz. Bunun kadında yarattığı psikolojik etkilerden bahsedebilir misiniz?

Ön sevişmenin kısa olması ya da hiç olmaması durumunda, vajinanın kayganlığı sağlanamadığından doğrudan ağrılı ilişkiye yol açıyor. Genel olarak, özellikle cinselliği yeni tanıyan kişilerin en az 15-20 dakika ön sevişme yapmasını öneriyoruz. Cinselliği ağrılı olarak deneyimleyen kadın, zevk alamadığı gibi cinselliği de tatmin edici yaşayamaz. Bu durumda da bir zaman sonra ister istemez birlikte olmak istememe, cinsellikten kaçınma ve sekse karşı isteksizlik başlar.



Ağrılı bir cinsel ilişkinin sebebi yanlış pozisyonlara girmek veya cinsel organların boyutları olamaz mı?

Ağrılı bir cinsel ilişkinin sebebi yanlış pozisyon olamaz. Bununla birlikte bazı pozisyonlar cinsel uyarımı arttırır ve dolaylı olarak ağrıyı engeller. Cinsel organların büyüklüğüyle ise ağrının ilişkisi bulunmuyor.



Ağrı ve acının nerede olduğunu tanımlamak gerekiyor mu? Hangi bölge olduğu tanı ve tedavi için ne denli önemli?

Elbette ağrının nerede olduğu, neden kaynaklandığını anlamak için önemli. Ancak unutulmamalı ki vajinanın rahme bağlandığı üstteki 2/3'lük kısım iç organlarımız gibi. Dolayısıyla oradaki ağrı hissedilmiyor.



Cinsel ilişkide mutlu ve sorunsuz bir kadında, ağrı ve acı sonradan görülebiliyor mu? Bunun nedenleri neler olabilir?

Doğum sonrası hormonal değişiklikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bazı genel tıbbi ya da psikiyatrik durumlar uyarılmayı güçleştirebileceği gibi cinsel travmalar da bu durumun sebebi olabilir.



Vajina yapısı önemsemeli miyiz? Acı ve ağrıya yol açabilir mi?

Ağrı ve acının sebepleriyle, vajina yapısının ilişkisi bulunmuyor. Vajina uyarılma ile 10-15 cm kadar uzayabilen, elastik yapılı (yırtılması mümkün olmayan), ilk 1/3’lük kısmı his duyabilen, gerisi iç organ sayılan bir organ. İçine giren yapının şekline ve büyüklüğüne uyum sağlar. Bebek kafasının çıkabileceği kadar genişlediği de unutulmamalı. Giriş kısmında kızlık zarı olarak bilinen “hymen” dediğimiz deri yapı bulunur. Kadınların çoğunda bu yapının ortası boşluktur. Etrafı tırnaklarımızın kenarındaki gibi deri çıkıntılarından oluşur. Nadiren hymen'in ortası tamamen kapalı oluyor ya da hiç bulunmuyor.







Vajinismus, disparoni, vulvodini gibi psikoloji kaynaklı olanlar haricinde acı ve ağrıya sebep olan diğer faktörler neler olabilir?

Menopoz, gebelik, doğum, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Behçet hastalığı gibi bazı sistemik belirtileri de olan otoimmün hastalıklar... Altta yatan tanıya yönelik farklı tedaviler uygulamak gerekir.



Cinsel birleşme sırasında acı çeken bir kadına, erkeğin tepkisi ne olmalı? Cinsel ilişkiyi devam ettirmek ve bedeni gevşetmeye çalışmak acı ve ağrıyı bir noktadan sonra sona erdirir mi?

Bu durumda kişilerin cinsel ilişki ya da birleşmeyi sürdürmeyi isteyip istemedikleri önem taşıyor. Eğer partnerler cinsel ilişkiyi sürdürmek istiyorsa cinsel uyarımı arttırmak, ağrının azalmasını sağlayabilir. Cinselliği, sadece cinsel birleşmeden ibaret görmemek gerekir. Yeterli uyarım olmadan kadının da erkeğin de zevk alması çok mümkün olmaz.



Yoga, plates gibi gevşeme ve beden esnetme ağırlıklı sporlar acı ve ağrının azalmasına ne kadar yardımcı olabilir?

Esneme teknikleri, Kegel egzersizleri cinsel terapi içinde destekleyici olarak pek tabii ki kullanılabilir. Tek başına yeterli olmayacağı ise unutulmamalı.



Hamilelik, doğum, emzirme veya menopoz dönemleri de kritik midir? Acı ve ağrılar neden kaynaklanır? Öncesinde önlem alınabilir mi?

Bu dönemlere ait cinsel yaşantı basit önlemlerle olumlu ve tatmin edici hale gelebilir.



Hep kadınlardan bahsettik; erkekler cinsel ilişki sırasında acı veya ağrı hissediyor mu? Testis ağrısı, sürtünme veya enfeksiyon kaynaklı acı gibi...

Elbette hisseder! Bu sebepler hem kadınlar hem de erkekler için geçerli. Cinsellik karşılık arzu ve istekle, yeterince uyarım sağlandıktan sonra, cinsel sağlıkla ilgili önlemleri alarak yaşanmalı.



Ön sevişmesiz olmaz!

İyi bir cinsel birleşmenin temelinde ön sevişme yatıyor. Ön sevişmeyi aceleye getirmemek büyük önem taşıyor. Cinsel birleşmeye geçmeden önce özellikle çoğu kadının hazır olmak için 20 dakikalık bir ön sevişmeye ihtiyacı oluyor. Ancak özellikle erken boşalma sorunu olan erkeklerde ufak bir uyarılma onu boşalmaya yaklaştırdığı için, ön sevişmeyi atlayarak tahrik olma duygusunu önlemeye çalışıyorlar. Kayganlaştırıcılar da en çok bu durumlarda kullanılıyor. Burada bilinmesi gerekense, kayganlaştırıcıların sadece girişi kolaylaştırdığı. Bu aceleci çözümde, vajinanın şekli veya derinliği değişmiyor. Halbuki kadın birleşmeye hazır olduğunda -rahmi kaldırıp vajinayı genişlettiğinde- yani tamamen uyarıldığında vajinası 10 cm'den 18 cm'e kadar esneyebiliyor. Haliyle, kadının cinsel olarak uyarılması ve ıslanması için belirli bir süre partneriyle sevişmesi gerekiyor. Bunun yetersiz veya hiç olmayıp, direkt cinsel ilişkiye geçildiği durumlarda ise ağrılı, acılı bir birliktelik yaşanması kaçınılmaz oluyor. Durumun her birleşmede bu şekilde devam etmesi ise cinsel sorunların yanında ilişkide problemler yaşanmasına da yol açabiliyor.



Gevşemeyi önemse!

Gün içerisinde düşünecek binlerce, yapılacak yüzlerce işiniz oluyor ve gün tüm stresini istisnasız her gece yatağa taşıyor. Siz farkına bile varmıyorsunuz. Ancak beden ve zihnin gevşemesi, cinsel ilişkiye odaklanma ve kendini ilişkiye hazır hissetmenin önemli bir parçası oluyor. Stresten arınarak yatağa girmek için, birbirinize masaj yapmaya ne dersiniz? Özellikle Hindistan cevizi yağı ve limon otu yağını denemelisiniz. "Masaj benim olayım değil!" diyorsanız, zihin ve bedeninizi birkaç yoga dersi, nefes, meditasyon veya farkındalık çalışmasıyla gevşeterek sorunsuz bir sekse kendinizi hazırlayabilirsiniz. Tabii tüm önerilerimiz, sahip olunan hastalığın tedavisini destekleyici çözümler olarak verilmiştir.



* Formsante dergisinden alınmıştır.