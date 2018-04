Seks hayatınız nasıl?

Kafanızdaki sorulara cevap arıyor ama kimseyle sorunlarınızı paylaşamıyorsanız bize yazın, yanıtlayalım…

S: SEVGİLİMLE UZUN ZAMANDIR BİRLİKTEYİZ. İLİŞKİNİN BAŞLARINDA SEKS YAPMAK EĞLENCELİ VE HEYECANLI GELİYORDU AMA ZAMAN GEÇTİKÇE SIKILMAYA BAŞLADIM. ÇÜNKÜ BİRLİKTE YAŞAMAYA VE ÇOK SIK ARALIKLARLA SEKS YAPMAYA BAŞLADIK. BAZI GECELER YORGUN OLDUĞUMU SÖYLEYEREK KAÇMAYA ÇALIŞIYORUM AMA O ZORLA DEVAM EDİYOR. BURADA ANORMAL OLAN O MU, YOKSA BEN MİYİM?

C: Sevgiliniz, cinsel doyuma ulaşamayan biri olabilir. Bunun ise iki nedeni olduğu söyleniyor. Birincisi fiziksel, diğeri ise psikolojik nedenler. Onu doktora gitmeye ikna ettikten sonra daha fazla sosyalleşmesi için ikna etmelisiniz.



S: EŞİMLE YAKLAŞIK BİR YIL ÖNCE EVLENDİK. CİNSEL HAYATIMIZ OLDUKÇA HAREKETLİYDİ. ONA KARŞI OLAN İSTEĞİM HEP ÇOK FAZLA OLDU. AMA SON ZAMANLARDA YATAĞA O UYUMADAN GİTMİYORUM ÇÜNKÜ CANIM SEKS YAPMAK İSTEMİYOR! ARAMIZDAKİ SOĞUKLUĞUN NEDENİNİ BİLMİYORUM!

C: Uzmanların söylediğine göre cinsel hayatın devamlılığı çiftlerin arasındaki iletişimin kuvvetli olmasına bağlı. Konuşarak, dertlerinizi paylaşarak, sinemaya giderek, arkadaşlarınızla birlikte sohbet ederek, macera yaşayarak bu iletişimi kuvvetlendirebilirsiniz. Yatağa her yattığınızda illaki seks yapacaksınız diye bir kural olmamalı.



S: SEVGİLİM ÇOK SERT, HEM DE ÇOK! ONU ÇOK SEVİYORUM. İKİMİZ BİRLİKTE ATEŞLİ BİR CİNSEL HAYATA SAHİBİZ. FAKAT YATAKTAKİ SERT DAVRANIŞLARI BENİ ONDAN HEM SOĞUTUYOR HEM DE ZEVK ALMAMI ENGELLİYOR. İSTEDİĞİ POZİSYONLARDA ORGAZM OLAMIYORUM. NE YAPMALIYIM?

C: Anladığımız kadarıyla sevgiliniz yavaş hareket etmekten ve soft davranışlardan hoşlanmıyor. Sevgilinizin romantik ve duygusal taraflarını yeniden ortaya çıkarmaya ihtiyacınız var. İlk adım olarak onunla konuşun ve orgazm probleminizi aktarın. Pozisyonları siz seçin ve ön sevişmeyi uzatmak istediğinizi söyleyin. Seks sırasında söylediğiniz kelimelerle ve davranışlarla hareketlerini yavaşlatabilirsiniz. Göz teması kurmaya da özen gösterin.



Suçlu sadece siz değilsiniz!

Eğer cinsellikle ilgili soğukluk, isteksizlik gibi problemler yaşıyorsanız sadece kendinizi suçlamayın! Çünkü sizin cinsel hayatınızın yönlenmesinde erkeğin etkisi büyük. Erkeğin yaklaşımı, size duyduğu sevgi ve beğenilme hissi sizin hislerinizle doğru orantılı. Ayrıca ailedeki sorumluluğunuzun fazla olması, eşinizden destek görmemek, kötü davranışlara maruz kalmak gibi etmenler de sizi cinsellikten soğutabilir.



