Seks hayatınızı renklendirecek egzersizler!

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Egzersiz yataktaki performansınızı arttırır. Bu bilinen bir gerçek fakat özellikle seks için de bazı egzersizler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Uzakdoğu ve özellikle Hindistan’da uygulanan Tantra egzersizleri ve modern tıbbın buluşu Kegel egzersizleri seks yaşamınıza renk katacak.

Yazı: Mürsel Çavuş

Tantra egzersizleri

Tantrik seksi birçoğumuz ilk kez Sex and The City’de duyduk. Sevişirken sevgilisinin üzerinde uyuyakalmasından büyük üzüntü duyan Charlotte, arkadaşları Carrie, Miranda ve Samantha’yı zorla tantrik seks workshop’una götürüyor ve Dr. Shapiro’dan seks dersi alıyorlardı. Tantra, Sanskritçe yöntem demek. Daha geniş tanımıyla seçenekler sunarak insanı özgürleştiren yöntemler olarak tarif ediliyor. Tantra sadece cinsel egzersizlerde değil, kötü alışkanlıkları olan insanların daha iradeli olması için de kullanılıyor. Tantra öğretileri seksin süresini uzatırken, alınan zevki katlıyor, insanların hem kendi bedenlerini hem de partnerlerinin bedenlerini daha iyi tanımalarını sağlıyor. Bunun yolu da kadınların vajina ve rahimlerini kontrol etmelerine, erkeklerin ise boşalma sürelerini geciktirebilmelerine dayanıyor. Eski Hint’te aristokrat Brahman kastının inanışlarına göre kadın Tanrıça Shakti olarak algılanıyor, bu yüzden kadına tanrıça gibi hizmet ediliyor, ona haz vermek de kutsal bir görev sayılıyordu. Genellikle çıplak yapılan Tantra masajı erotik uyarılmayı hedefler. Genital ve erojen bölgelerde bulunan birinci ve ikinci çakralara masaj yapılarak uygulanır. Aslında çakra denilen noktalarda sinir uçları ve hormonal salgı bezleri var. Bu yüzden çakralara dokunulması, okşanması insanlara cinsel haz veriyor.

