Seks sözlüğü

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Seks aslında tek bir kelimeden öte derin bir kültürü arkasında barındırıyor. Eminiz aşağıdaki listede hayatınızda ilk defa duyduğunuz birçok kelime olacak.

Yazı: Deniz Gürlek



Afrodizyak

Afrodizyak kelimesinin kökeni Yunan mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’e dayanıyor. Bir efsaneye göre Afrodit, her gece birlikte olacağı erkeğe, onun cinsel gücünü artırıcı ve uyarıcı bitkisel içecekler ve karışımlar hazırlarmış. İşte bu nedenle uyarıcı etkisi olan karışımlara ‘afrodizyak’ adı verilmiş.



Love ring

İlişki sırasında erkeğin penisinin üzerine taktığı, kadının daha çok zevk almasını sağlayan aksesuar.



G noktası

Dölyolunun bitişinde ön duvarda olduğu iddia edilen G noktasının varlığı hala bir tartışma konusu. Vajinal orgazmı savunanlara göre, çok ufak olan bu noktaya ilk dokunulduğunda, yoğun bir işeme güdüsü duyulmakta, ancak ilk 10 saniye içinde bunun yerini cinsel güdüler almakta. Çoğu kadın bu güdüsünü bastırmak için

psikolojik olarak kendini çok fazla kasıyor ve bu nedenle G noktası vasıtasıyla yaşayacağı orgazmı yaşayamıyor.



Paddle

Seks oyuncağı olarak tasarlanan, küçük kırbaca benzer bir aksesuar.



Ginseng

Binlerce yıllık Çin tarihinde ilaç yapımında kullanılan bu şifalı bitki, kan damarlarını genişleterek ereksiyona yardımcı oluyor, cinsel performansı ve isteği artırıyor.



Vanilya seks

Herhangi bir özellik veya fantezi içermeyen, klasik, normal heteroseksüel cinsel ilişkiye deniyor.



Çikolata seks

Vanilya seksin tersine fanteziler, fetiş öğeler içeren seks.



Kinky

Çikolata seks sırasında giyilebilecek veya kullanılabilecek kırbaç, deri aksesuar ve benzeri fetiş öğelerin geneline verilen isim. Bu yüzden çikolata sekse kinky seks de deniyor.



Femdom

’Female domination’ın kısaltması, yani kadın hakimiyetini anlatıyor. Bu tür ilişkide kadın hükmediyor, erkek yerine getiriyor.



Gag

İleri düzey seks fantezileri için ağza takılan bir aparat.





