Seksin faydaları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Seks yapmak, hem keyif veriyor hem de kalp sağlığından kilo vermeye, psikolojiden ağrı gidermeye kadar birçok sorunla baş etmeye yardımcı oluyor.

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal / Formsanté



Kendinizi psikolojik olarak iyi hissederseniz, bu bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve formunuzu korumaya yardımcı oluyor. Oysa iyi bir seks yapmak sağlığınız için size bundan daha fazlasını vadediyor. Pek çok kişi için yeni ve şaşırtıcı bir bilgi olsa da yapılan araştırmalar, seksin sağlığa yaptığı katkıları ortaya koyuyor. Bunlar neler mi?



Stresi azaltıyor

Araştırmalara göre, seks yapmak düşük kan basıncını koruyup, stresi azaltmakta büyük yarar sağlıyor. 24 kadın ve 22 erkeğin cinsel aktivite kayıtlarının tutulduğu bir çalışmada, deneklerin toplum içinde konuşma, problem çözme gibi stresli durumlarda kan basıncı seviyeleri belirlendi. Elde edilen bulgular, katılımcıların kan basıncı seviyelerinin cinsel aktivite sırasında stresli anlara oranla daha düşük olduğunu ortaya koydu.



Küçük tansiyonu dengeliyor

Partneriyle birlikte yaşayan kişiler üzerinde yapılan bir çalışma, sık cinsel ilişkinin küçük tansiyon olarak adlandırılan düşük kan basıncıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Bir başka çalışmada ise kadınların partnerlerine sarılması ile düşük kan basıncı seviyesi arasında ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Neden mi bunun üzerinde duruyoruz? Çünkü küçüğün aksine, yüksek kan basıncı koroner kalp hastalıkları, kalp krizi, böbrek rahatsızlıkları ve felç gibi hastalıkların ortaya çıkmasında önemli bir risk faktörü oluşturuyor.



Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

İyi bir cinsel hayat, fiziksel olarak da güçlenmek anlamına geliyor. Öyle ki, haftada bir ya da iki kez seks yapmak vücutta soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olan antikorlarla savaşa yardımcı oluyor.



Egzersiz yerine geçiyor

Uzmanlar kişiyi hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkileyen seksin önemli bir egzersiz biçimi olduğunu söylüyor. Seksin egzersiz olarak sağladığı faydalar arasında güç, esneklik ve denge var.



Kalori yakmayı sağlıyor

Yalnızca 30 dakika seks yaparak en az 85 kalori yakabilirsiniz! Bu size çok fazla gelmeyebilir. Ama 42 kez 30’ar dakika seks yapmak 3570 kalori yakmaya, ki bu da bir kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu kaloriyi yakmak için başka yol da bir saatte yaklaşık 2,5 kilometre katetmekten geçiyor. Siz olsanız hangisini seçersiniz?



