Tatil rotasını G noktasının derinliklerine çevirmek isteyenler için bu yazın favori üçlüsü siz, sevgiliniz ve elbette ki seks oyuncaklarınız! Tatmin eşiğinizi zirveye taşıyan seyahat boy fantezilerinizi ‘olmazsa olmaz’ mertebesinden planlarınıza dahil etmeye hazır mısınız?

Yazı: Simay Engür



Partnerinizle birlikte tatile çıkarken seksi iç çamaşırlarınız bavulunuzda ezici çoğunluğu sağlıyorsa, seks oyuncaklarınız neden evde kalsın? Araştırmalara göre tek başına tatile çıkan birçok kadın ‘yalnızlığım benim pasaklı kontesimdir’ tavrını reddedip vibratörlerini yol arkadaşı olarak valizinin gizemli köşelerine gizliyor. Ancak sevgilinizle birlikte planladığınız ve dört gözle beklediğiniz tatillerde de rutinden bir nebze ayrılıp belki de yalnızca bir hafta sürecek sıkıştırılmış cennetinize biraz fantezi eklemek ikiniz için de heyecan verici olabilir. Daha önce seks oyuncaklarını denemediyseniz tam sırası! Ancak oyuncaklar yatak odanızın her daim başkahramanıysa, onları gittiğiniz yere götürmekten asla ve asla çekinmeyin deriz. Peki seks oyuncaklarınızı bavulunuza koymadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Devasa bir ‘haz maddesiyle’ havaalanı güvenliğinde ‘bip bip bip’ uyarısıyla karşılaşmayı kimse istemez. Bu utanç verici mi? Asla! Ancak yine de özelinizi kendinize saklamanız için tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Gizemli alışkanlıklarını kimselere fark ettirmek istemeyenler için, seyahat boy seks oyuncaklarını sizin için araştırdık. İster yalnız ister sevgilinizle, geceleri asla yalnız kalmayacağınız kesin bilgi, yayalım!



Yüzüklerin efendisi

Partnerinize yüzük alma sırası şimdi sizde ve şimdiden söyleyelim yanıtı kesinlikle, evet! Erkeklerin sertleşme süresinin daha uzun olmasını sağlayan bu yüzükler hem sizin hem de onun için hazzın doruklarında geçirdiğiniz dakikaların ömrünü uzatıyor. Üstelik boyut olarak da ister makyaj çantanıza koyabileceğiniz; isterseniz de bavulunuzun ufak bir kesesine yerleştirebileceğiniz türden bir avantaj sağlıyor.





Eczane.com.tr 104 TL



Tam teşekkür

Seyahat ve fantezileri tek bir çantada toplamak için ideal setlerden biri olan Rianne S Aşk Kiti; dantelli göz bandı, ruj şeklinde vibratör ve zevk tüyünden oluşuyor. Sevgilinizin gözlerini bağlayıp yumuşacık tüyle onu baştan çıkarmayı deneyebilirsiniz! Üstelik ürünlerin seyahat çantasıyla birlikte gelmesi, onu X-ray’de makyaj çantası siluetindeki gizli bir zevk bombasına dönüştürüyor. Aşk kiti, yalnızca partnerinizle sizin aranızda kalacak tam teşekkürlü bir oyuncak tatili için oldukça ideal.





Pembebulutlarda.com 225 TL



Mücevher sevdası

Kolye olarak da kullanabileceğiniz şık tasarıma sahip bu vibratör, özellikle seyahatlerde her daim boynunuzda taşımanız için en doğru oyuncaklardan. Anti alerjen yapısıyla son derece güvenli olan bu ürünü istediğiniz sıklıkta yıkayabilir ve ekstra kayganlaştırıcıya ihtiyaç duymadan vibratör özelliğiyle de kullanabilirsiniz. USB kablosu aracılığıyla şarj edebileceğiniz kolye vibratörün yan kısmına gizlenmiş minik düğme ise hazzın titreşimlerini doğrudan G noktanıza iletmek konusunda oldukça iddialı. Yalnızca yurt dışında satışı bulunan bu mücevher değerindeki kolyenin ülkemize de kargo hizmeti bulunuyor. Kolay taşınabilirliği ile şıklıkla buluşturmak isteyenlere duyurulur!





Lovecrave.com 69 USD



Denizleri aş da gel!

Dalgalı tasarımıyla zevkin dozunu bir tık artıran ve tamamen su geçirmez olan deniz kabuğu vibratörün ne işe yaradığını sizden başka kimse anlamayabilir! Partnerinizle ufak tahmin oyunları oynadıktan sonra, deniz kabuğunun kontrolünü tamamen ona bırakabilirsiniz. Üstelik su geçirmez yapısıyla da tek sınır otel odası değil, masmavi serin sular olabilir. Ne derseniz, cesaretiniz var mı?



Hepsiburada.com 489 TL



Sepet sepet yumurta

Sakın beni evde unutma! Esnek yapısıyla birçok kadının tercihi olan yumurtalar, özellikle kontrol sahibi olmaktan zevk alanlar için kullanım kolaylığı sağlıyor. 500 mililitrelik bir su şişesi büyüklüğüne ulaşabilen yumurtaların yanında, minicik bir pakete yerleştirilmiş kayganlaştırıcı losyon da sizin için hazırda bekliyor! Ekstra kayganlaştırıcıya ihtiyaç duymadan, dilerseniz cebinize bir tane atıp istediğiniz yere uçabileceğiniz bu ürün; dilerseniz yapayalnız dilerseniz kontrolü biraz da partnerinizin ellerine bırakabileceğiniz tatiller için en uygun oyuncak hikayesi kahramanlarından.





Gittigidiyor.com 125 TL



Zirvede gülüşler

Bir vibratör düşünün ki hem zarif başlığı sayesinde zevk noktanıza hem de elektrikli diş fırçası başlığınıza tam uyumlu! Seyahatleriniz için kullanışlı ve tene dokunur bir oyuncak tercih etmek isterseniz, bu akıllı vibratörün alametifarikalarından yararlanmak tam yerinde olacak. Özellikle yalnız çıktığınız ve belki de bir sırt çantasıyla yola koyulduğunuz rotalar için ideal olan bu ürünün vibratör başlığını çıkartıp diş fırçası başlığını yerleştirmeniz mümkün.



