Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken sık sık düştükleri hatalar neler? Seksolog Rayka Kumru, cinsellikle ilgili hataları şu şekilde sıralıyor...

* Bebeğimle Elele dergisinden alınmıştır.



• Çocuklara ‘annecim-babacım’ demek. Bu tutum, çocukta rol karmaşasına sebep oluyor. Çocuğunuza ‘aşkım’ demenin de bir anlamı yok. Bu daha çok eşe, sevgiliye söylenen bir hitaptır. Özellikle anne-baba arasında herhangi bir ilişki problemi olduğu zaman çocuk ailede eksik olan rolün yerine geçmek gibi bir eğilim gösteriyor. Bunu çok bilinçli yapmıyor. Örneğin kadının erkek çocuğu oluyor, birden oğluna “Aşkım, hayatım, canım, sevgilim” demeye başlıyor. Cinsel eğitimin de bir parçasını oluşturuyor bu konu.



• Bir diğer hata ergenlik dönemine yaklaşırken çocuğu ‘ayıp’ ile korkutmaya çalışmak. Ayıp ne demek? Bu kelimenin tam bir tanımı yok aslında.



• Erkek çocuklara, “Erkek adamdır, arkadaşlarından, filmlerden ya da pornodan öğrenir” düşüncesiyle bilgiden daha da mahrum bırakmak. Erkek çocuklar yanlış bilgiye, kız çocuklar sıfır bilgiye sahip yetişiyor. İkisi de birbirinden kötü durum ama tabii ki hiçbir bilginin olmadığı yeri olumlu bilgiyle doldurmak daha kolay. Dolayısıyla kız veya erkek fark etmez, tüm çocuklara cinsel eğitim çok genç yaştan itibaren verilmeli.



• Bir diğer kafa karışıklığı da ‘kız çocuklarıyla anneler,erkek çocuklarıyla babalar konuşmalı’ düşüncesi. Oysa bir ailede baba cinsellik konusunda daha eğitimli olabilir, anne konuşmaktan hoşlanmıyor ya da olumsuz bakış açılarına sahip olabilir. Bunların tam tersi de olabilir. Çocuk spesifik olarak bir ebeveyne gitmediği sürece anne de baba da kız ya da erkek fark etmez, cinsel eğitimde bir rol oynayabilir. Hangisi daha rahat konuşabiliyorsa, hangisi daha olumlu daha doğrusu objektif bir şekilde anlatabilecekse çocuğa bunu o anlatmalı.



• Cinsellik eğitimi verilince utangaç olan çocuklar uyandırılacak, homoseksüellik teşvik edecek, çocuklar öğrendiklerini denemek isteyecekler diye düşünenler var. Ama araştırmalara baktığımız zaman ve pratikte de görüyoruz ki çocuk sorusunun cevabını aldığı zaman tatmin oluyor, almadığında ise mutlaka bir yolunu buluyor, hatta gidip deniyor.



• Çocuklar bir soru sorduğu zaman biz onları yetişkin gibi algılıyoruz. Oysa çocuğun tanımlarıyla anlatmak lazım. “Bebek nereden gelir?” “Öpüşerek.” “O zaman her öpüştüğümde çocuğum olacak” gibi denklem kuruyorlar. O nedenle net sorulara yaşına uygun net yanıtlar vermek gerekiyor.

Neler yapmalı ?

0-2 yaş

Anatomik olarak doğru isimleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede hem siz hem çocuğunuz bu konuda pratik kazanmış olursunuz.

2-5 yaş

Erkek ve kız bedenleri arasındaki farklılıkları basit bir dille ama doğru isimleri kullanarak anlatabilirsiniz. Özel bölgelerin neresi olduğunu ve neden özel olduklarını da rahatlıkla açıklayabilirsiniz.

5-7 yaş

Birbirlerinin özel bölgelerine bakmaya daha meraklı olacakları bu yaşlarda özel bölgelere dokunmanın yalnızken yapılabilecek bir şey olduğunu, bunu yapmak isteyenlere de her zaman hayır diyebileceklerini söyleyin.

7-9 yaş

Özel alan isteklerine saygı gösterin. Kapısını kapatmaya başlayabilir. Onun ilgi alanlarını desteklemeye çalışın. Kendi bedenine ve başkalarının bedenine saygı gösterme konusuna eğilmeye devam edin.

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