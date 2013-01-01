Son moda hareketler

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Moda trendlerimiz, güzellik trendlerimiz dekorasyon trendlerimiz olur da ilişki trendlerimiz olmaz mı? Analistler üşenmemişler ve incelemişler, yılın cinsellik trendlerini ortaya çıkarmışlar! İşte son moda cinsellik kuralları...

OnlIne artık out!

Bir hevesle girmedik mi sanal du¨nyaya, önce eski arkadaşlar bulundu, sonra yakışıklıların ilişki durumlarına bakıldı. Evli olanlar elendi, bekar olanlarla sanal alemde konuşmalar başladı. Buluşuldu, sevgili olundu ve belki de ilişki yatak odasına doğru ilerledi. Sonra ne mi oldu? Bu hikaye bazen hüsranla bazen evlilikle sonuçlandı. Fakat dedik ya hikaye

olarak geçmişte kaldı. Çünkü 2013 ilişki trendlerinde online ilişkilere yer kalmadı. Hatta bir erkek dergisinin yaptığı araştırmaya göre kadınların sadece yüzde sekizi online olarak bir erkekle tanışmak istiyor. Kısacası bir kadın saatlerce bilgisayar başında oturarak sohbet ettiği erkek yerine, artık kanlı canlı, saatlerce muhabbet etmese bile gözlerinin içine

direkt bakacak bir erkeği tercih ediyor.



Orgazm gerçekleri

Biz kadınların orgazmı her zaman bilinmeyen bir soru işareti olarak kalmıştır. Yapılan araştırmalar birçok kadının orgazmın ‘o’su ile henüz tanışmadıklarını gösterirken, şimdilerde bu sorun da ortadan kalkmış görünüyor. Ama devir değişti, artık kadınlar orgazmı tanımak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri de egzersiz yapmak. Uzmanlar egzersizin kadınların orgazmı üzerinde etkili bir araç olduğunu söylüyor. Kadınlarda orgazma neden olan kaslar güçlendikçe seks hayatı da gu¨çleniyor. Bu nedenle de kadınların birçoğu sadece fiziğini güzelleştirmek için değil yatak odasını renklendirmek için de spor yapmaya başladı.



Kadının gücü

Cinsellik artık erkeklerin tekelinden çıkıyor çünkü artık kadınlar da cinsellik konusunda daha özgür düşünüyor. Cinsellik yaşadığı bir erkekle evlenmeyi artık bir hedef haline getirmeyen kadınlar, çocuk yapmanın da mutlak bir yaşam sebebi olduğunu düşünmüyor. Çünkü önceki dönemlerde kariyer hedefleyen kadınlar bu dönemde kariyerlerinde en üst noktayı hedefleyip, orada kalmak istiyor.



Aldatma

Bu trend erkekleri biraz üzebilir. Çünkü artık kadınlar da erkekler kadar aldatıyor. Eskiden aldatma denilince ilk aklımıza gelen erkek olsa da yeni dönemde bu değişiyor. Çalışan ve sosyal ortamlarda çok fazla bulunan kadınlar, eşlerini ya da sevgililerini daha rahat aldatıyor. Kadınların cinsellik konusunda daha duygusal olduğunu düşünürsek çoğunlukla

aldattıkları erkeğe üzülseler de birlikte oldukları erkeğe aşık olabiliyorlar. Bu da çoğunlukla evliliğin ya da ilişkinin sonunu getiriyor.

