Soru & Cevap

Seks hayatınız nasıl gidiyor? Kafanızdaki sorulara cevap arıyor ama kimseyle sorunlarınızı paylaşamıyorsanız bize yazın, yanıtlayalım…

S: Sevgilim her sevişmenin ardından uyumak istiyor. Ama ben onunla zaman geçirmek, sarılmak, öpüşmek istiyorum. Neden böyle davranmıyor?

C: Uzmanlara göre biz kadınlar bir süre orgazm sarhoşluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Ama erkekler gerçek yaşama çok çabuk dönüyor. Cinsel ilişkiden sonra size bir süre ilgi göstermesi sizi sevdiğinin büyük bir kanıtı. Onunla konuşabilir, hatta özel anları siz başlatabilirsiniz. Gerekirse siz ona sarılın.



S: Eşimle yoğun bir iş hayatımız var. Bazı akşamlar o eve geç gelirken, bazı zamanlarda da ben geç geliyorum. Görüşemediğimiz geceler oluyor. Cinsel hayatımızın etkilenmemesi için ne yapmalıyız?

C: Yapacağınız ilk iş, eve iş getirmemek. Günlük planınızı yapın ve ona sadık kalmaya çalışın. Eğer iş yerleriniz yakınsa öğle yemeklerini arada bir, beraber yiyebilirsiniz. Kendinize belli bir saat koyun ve evde olacağınıza söz verin. Bir araya geldiğinizde asla işten bahsetmeyin. Hafta sonlarınızı kaliteli şekilde değerlendirin. Örneğin şehre yakın bir yerde tek günlük bir kaçamak yapın.



S: Sevgilimle yaklaşık beş aydır birlikteyiz. Aramızdaki çekim çok kuvvetli. Birkaç kez seviştik. Ama henüz tam bir birliktelik gerçekleşmedi. Sevişmelerimizden anladığım kadarıyla onda bir iktidarsızlık sorunu olabilir. Çünkü en ateşli anlarda hala sertleşmemiş olduğunu gördüm. Ama birliktelik yaşamak istediğini görebiliyorum. Böyle bir sorunu varsa sizce ne yapmalıyım?

C: Sizi bu kadar arzuladığına göre sizin açınızdan bir sorun olma ihtimali epey düşük. Bunu anlayabilmek için sevişmelerinizin sayısını artırmanız şart. Sevişme sırasında da onu harekete geçirecek davranışlar sergilemelisiniz. Eğer sertleşme sorunuyla karşılaşırsanız onunla açıkça konuşarak ‘Seni yeterince etkileyemiyor muyum?’, ‘Acaba bende eksik gördüğün şeyler var mı?’ gibi sorularla size açılmasını sağlayın. Adımlarınızı onun yanıtlarına göre atabilirsiniz.





* Siz de sormak istediğiniz soruları iliskinibanasor@doganburda.com adresine mail olarak gönderebilirsiniz.