Kafanızdaki sorulara cevap arıyor ama kimseyle sorunlarınızı paylaşamıyorsanız bize yazın, yanıtlayalım…
S: YAKLAŞIK 2.5 YILDIR EVLİYİM. EŞİMİN, ESKİ SEVGİLİSİNDEN İSTEMEYEREK AYRILDIĞINI BİLİYORUM. BİR KERESİNDE BANA ARA SIRA AKLINA GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ. BU CÜMLESİ BENİ RESMEN PARANOYAK YAPTI! BAZEN SEVİŞİRKEN ONU DÜŞÜNDÜĞÜNÜ HİSSEDİYORUM. BU HİSLE BOĞUŞTUĞUM İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE ODAKLANAMIYORUM. EŞİM DE BU DURUMUN FARKINDA VE ARAMIZDA SORUNLAR OLUŞMAYA BAŞLADI. NE YAPACAĞIM BEN? C: Cinsel sorunların altında sadece fizyolojik değil, psikolojik nedenlerin de olduğunu biliyorsunuz. Düşünceleriniz davranışlarınızı da etkileyerek karşınızdaki kişiye yansıyor. Olumsuz düşünceler maalesef olumlu sonuçlar vermiyor. Zihninizdeki tüm düşünceleri eşinize anlatın. Bu konuda sizi ikna etmesi gerekiyor. Seks sırasında ise daha fazla göz teması kurun. İsmini sayıklayın ve ondan da sizinkini söylemesini isteyin. Yüz yüze olduğunuz pozisyonları tercih edin. Sadece o ana odaklanın.
S: EŞİMLE BİRKAÇ AY ÖNCE EVLENDİK. SON DERECE HEYECANLI OLAN AŞK VE SEKS HAYATIMIZ SON GÜNLERDE SANKİ SIRADAN OLMAYA BAŞLADI. BANA OLAN İLGİSİNİ KAYBETMESİNDEN VE ARAMIZA BAŞKALARININ GİRMESİNDEN KORKUYORUM. BAŞKA BİRİYLE OLDUĞUNU DÜŞÜNEMİYORUM BİLE. BÖYLE BİR ŞEYİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALIYIM? C: Öncelikle boğucu olmamak için onun üzerinde baskı kurmaya çalışmayın. Adımlarınızı fark ettirmeden atın. Gün içinde mesaj ya da telefonla ‘Sevgilim nasılsın?’, ‘Akşam ne yemek istersin?’, ‘Bu akşam farklı bir pozisyon deneyelim mi?’ gibi sorular sorun. Seksi bir selfie’nizi çekip yollamak da işe yarayabilir.
S: SEVGİLİMLE HAREKETLİ BİR CİNSEL HAYATIMIZ VAR AMA ÇOĞU ZAMAN SEKSİN AŞKIMIZIN ÖNÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. BİR ARADA OLDUĞUMUZDA SÜREKLİ SEVİŞMEK VE FARKLI POZİSYONLAR DENEMEK İSTİYOR. İLİŞKİMİZİN ODAK NOKTASININ SADECE SEKS OLMASI BENİ CİNSELLİKTEN SOĞUTTU. ARTIK ONU ÖPMEK BİLE İSTEMİYORUM! C: İlişkinizin süresini yazmamışsınız ama çoğu ilişkide böyle dönemler mutlaka oluyor. Siz şu anda doruk noktada olmalısınız. Dışarıda daha fazla buluşma ayarlamaya ne dersiniz? Haftada en az üç kez akşamları dışarı çıkın ve tiyatro, sinema, konser gibi aklınıza gelen tüm etkinlikleri gerçekleştirin.
Bunu biliyor muydunuz?
Seks zamanı, saati ve yeri konusunda erkek ve kadınlar farklı düşüncede. Erkeklerin yüzde 43'ü her an her yerde seks yapabileceğini belirtirken kadınların yüzde 48’i gece ve evde cinsellik yaşamayı tercih ediyorlar.