Tampon nedir, ne işe yarar? Adet tamponu nasıl kullanılır?

Tampon nedir sorusu özellikle yaz ayları yaklaşırken kadınların merak ettiği soruların başında geliyor. Tampon menstrüasyon dönemlerinde kadınlara sağladığı kolaylık ve rahatlıkla bu dönemin diğer günlerden farksız geçmesini sağlıyor. Özellikle yaz aylarında havuz ve denizde rahat hareket alanı sağlaması ve tatili kadınlar açısından kısıtlamaması açısından son derece yardımcı bir ürün. Tampon nedir sorusunun cevabına daha yakından bakalım.

TAMPON NEDİR?

Tampon nedir? Tampon menstrüasyon dönemlerinde kanın dışarı akmasını engellemek amacıyla kadınların vajina içlerine yerleştirdikleri %100 pamuktan yapılmış hijyenik bir ürün. Tampon adet kanının içeriden emilmesini sağlar. Ucunda bulunan ip sayesinde kolaylıkla çıkarılır.

TAMPON EN FAZLA KAÇ SAAT DURMALI?

Kullanım süresi 4-8 saat arasında değişir. Ancak uzmanlar daha sık değiştirilmesini tavsiye eder.

TAMPON ACI VERİR Mİ?

Tampon nedir sorusuyla beraber en sık sorulan sorulardan biri tampon uygulamasının acı verip vermediği. Tampon doğru yerleştirildiğinde rahatsızlık hissi vermez. Vajinada bulunan kaslar sayesinde içeri kaçma, sıkışma gibi tehlikeli durumlar da oluşmaz. Tampon kullanmak kadınlara hareket özgürlüğü verir. Pedler gibi cilde direkt teması yoktur, rahatsızlık hissi vermez ve cildi tahriş etmez. Tampon kullanmanın konforunu yaşayan pek çok kadın pedlere tekrar dönmeyi tercih etmez.

Tampon nedir sorusunu takip eden bir diğer soru tamponun sağlıklı bir ürün olup olmadığı. Tampon doğru kullanıldığında sağlığınıza zararlı değil. Tampon her ne kadar kadınlara menstrüasyon döneminde rahat hareket özgürlüğü sunsa da dikkatli kullanılması gereken bir ürün. Tampon steril olarak hazırlanıp paketlenir. Bu yüzden kullanan kişinin de kullanma talimatlarında bulunan hijyen kurallarına uyması gerekir. Aksi taktirde enfeksiyon riski yaratabilir ve toksik şok sendromuna neden olabilir.

Tampon menstrüasyon dönemlerin sıkça tercih ettiği hijyen ürünü.

TAMPON NASIL KULLANILIR?

Tampon nedir ve nasıl kullanılır? Tampon hijyenik olması gereken bir ürün. Elle temasın çok dikkatli ve kısa olması gerekir. Tampon ambalajı açılmadan önce ellerin mutlaka yıkanması gerekir. Ambalaj açıldıktan sonra tamponun ipi kontrol edilmeli. İpinin sağlam olduğundan emin olduktan sonra varsa içinden çıkan ittirme aplikatörüyle, yoksa parmağınız yardımıyla tamponun ipi aşağıya gelecek şekilde vajinaya yerleştirilmeli. Tampon ilk kez kullanacak kadınlar için tedirgin edici olabilir. Bu yüzden tampon takarken vücutta gerginliğin neden olduğu kasılmanın giderilmesi gerekir. Derin bir nefes alıp vajinadaki pelvis kaslarını gevşetebilirsiniz. Çömelerek, iki bacak ayrırarak, klozete oturma hareketi yaparak ya da bir bacak yüksek bir yere (klozete ya da sandalyeye) dayanarak tampon yerleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilir. Tamponun yerleştiğinden emin olunmalı. Bunu anlamak için içeride rahatsızlık hissi oluşmadığından emin olmalısınız. Tamponlar vajinaya uygun tasarlanmış ürünler. O yüzden doğru yerleştiğinde tamponun varlığını hissetmemeniz gerekir.

TAMPON KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tampon kullanmadan önce mutlaka kutusundan çıkan uyarıları okuyun.

Tampon kullanmadan önce ellerinizi mutlaka yıkayın.

Tamponun temiz olduğundan emin olun. Jelatini yırtılmış, kutusu dışında kalmış tamponları kullanmayın.

Kullanmadan önce mutlaka tamponun ipini kontrol edin.

4-5 saat arayla tamponunuzu yenileyin. Uyurken uzun süre vücutta kalmaması için tamponu uyurken kullanmayın. Geceleri ped tercih edin.

Tamponu menstrüasyon dönemi dışında kullanmayın. Akıntı ve koku için kullanılması uzman hekimler tarafından önerilmez.

Kullanılmış tamponları mutlaka çöpe atın. Klozette atmaktan kaçının.

Tampon boyutları adet kanı yoğunluğuna göre değişir. Normal ve küçük boy tercih ederek daha sık değiştirmeniz daha rahat hissetmenize neden olur.

Piyasada satılan tamponlardan cildinize en uygun ve parfümsüz olanını tercih etmelisiniz. Parfümlü ürünler alerjilere neden olabilir.

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