Seks sadece iki kişinin birleşmesi mi yoksa çok daha fazlası mı? Birçok insan için hayatın temel dürtülerinden biri olarak görülen seksin Hint kültüründe yeri çok farklı. Tantrik seksle tanışarak bu kültüre adım atmaya ve sekse başka bir açıdan bakmaya ne dersiniz?

Tantra ne demek?

Tantra, birçoğumuz tarafından Buddha’nın sözleri olarak bilinse de aslında kelime olarak, dokuma tezgahına gerilen iplikler demek. Yani aslında Tantra kelimesiyle anlatılmak istenen tüm evrenin görünmez bağlarla birbirine bağlı olduğu. Tantra denince ilk akla gelen genelde seks oluyor. Fakat Tantra’nın astrolojiden yogaya kadar her şeyle ilişkisi var.



Tantra ve seks

Tantra’da seks, cinsel bir birleşme değil ruhsal bir yolculuk olarak görülür. Cinsel dürtülerden öteye geçerek bilincin en üst seviyelerine ulaşmak da diyebiliriz. Buna Sanskritçe’de samadhi (yüksek bilinç) denir. Çünkü Tantriklere göre cinsel güç aslında evrenin temel gücüdür. Tantrik sekste bildiğimiz fiziksel cinsel birleşme şekilleri de kullanılabilir. Fakat ustalaştıkça tamamen sembolik meditatif tekniklere de kaymak mümkün.



Tantra’da kadın

Tantra’ya göre her kadın bir tanrıçadır (Şakti). Fakat bu tanrıça uykuda olabilir. Bir erkek kadına baktığında sadece o kadını değil, içindeki tanrıçayı görebilmeli, ama bunun için kadının kendi tanrıçalığının farkında olması gerekir. Halbuki günümüzde kadınlar olarak erkeklerle eşit olmayı o kadar önemsiyoruz ki bunun yolunun erkek gibi giyinip, davranmaktan geçtiğini sanıyoruz. Erkek gibi sert olmaya çalıştıkça kadınlığı unutuyor, içimizdeki tanrıçayı uyumaya zorluyoruz. Vücudumuz da, zihnimizdeki bu değişimi izliyor, kadın vücudunun alametifarikası kıvrımların yerini dümdüz vücutlar alıyor. Tantraya göre ise kadının erkekle eşit hissetmesi için güçlü olması gerekmiyor. Zaten kadın ve erkek tıpkı Yin ile Yang gibi, Ha ile Tha (güneş ve ay) gibi birbirinin tamamlayıcısı. Yani aslında kadına düşen sadece dişilikten keyif almasını bilmek.



Tantra ve orgazm

Tantrik sekse göre boşalma ve orgazm farklı kavramlar. Tantrik seks çoklu orgazmı hedefler. Hem de sırf kadınlar için değil erkekler için de... Tantrik sekste boşalarak enerjiyi dışarı bırakmak yerine, o enerjinin iki vücut arasında saatlerce gezerek dönüşüm geçirmesi ve böylece hazların en büyüğünün yaşanması amaçlanır. Çoklu orgazm veya uzun süren orgazmın amaçlanmasının nedeni, orgazm anında her şeyin anlamını yitirmesidir. Zaman, mekan gibi kavramlar orgazm anında yok olur. Ve insan bu hiçlik anında ‘samadhi’ye yani yüksek bilince yaklaşır. Meditasyon sırasında amaçlanan da yine bu yüksek bilince ulaşmak. Yani tantrik seks, spiritüel yolculuk için önemli bir basamak.



Tantra masajı

Tantra için beden çok önemli, çünkü ruhun yuvası ve enerjinin kaynağı. Bu nedenle de masaj yoluyla vücudun her noktasının uyandırılmasına büyük önem veriliyor. Masaj sırasında rahatlamak asıl amaç olduğundan ortamın ambiyansı çok önemli. Çalan müzikten yakılacak mumlarla yaratılacak loş ortama ve afrodizyak etkisi yaratacak kokulara kadar her detay titizlikle planlanmalı.

Tantra masajında masaj yapılan kişi edilgen olmalı ve kendini masaj yapan kişiye bırakmalı. Masaj yapan taraf ise hazzı artırmak için elleri dışında kuş tüyü, ipek kumaşlar gibi objeler de kullanabilir. Elbette masaj yağı mutlaka olmalı. Tantra masajını diğer masajlardan ayıran en önemli özellik cinsel organlara da masaj yapılması ve masajın sonucunda masaj yapılanın orgazma ulaştırılması.



Lingam masajı

Sanskritçe’de erkek cinsel organına lingam deniyor. Bir diğer anlamı ise ateş çubuğu. Lingam masajı tantra masajının bir parçası olabileceği gibi bağımsız olarak da uygulanabiliyor. Lingam masajı yaparak partnerinize unutulmaz bir orgazm hediye edebilirsiniz. Masajın nasıl yapılacağına dair fotoğraf ve videoları internette bulabilirsiniz.



Tantrik seks için küçük nefes denemeleri

• Öpüşürken partnerinizle nefes alışverişi yapın. Siz nefesinizi onun içine verin, onun nefesinin de içinize dolmasına izin verin. Bu enerji paylaşımı sizi tek vücut gibi hissettirecek.

• Seks sırasında kesinlikle nefesinizi tutmayın, tam tersine daha çok nefes alın. Nefesinizi tutmak kan basıncınızı düşürür, bu da organlara daha az kan gitmesine neden olur. Bunun sonucunda da gereksiz yorulur ve orgazmdan uzaklaşırsınız.

• Partnerinize diyaframdan nefes almayı öğretin. Göğüs nefesi yerine diyafram nefesi almanın en kolay yolu; nefes alırken karnınızı şişirmek, verirken ise içeri çekmek. Diyafram nefesine alışan erkeğin performansı mutlaka artacak ve seksin süresi uzayacak.