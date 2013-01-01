Türk erkeği derdini söylemeden derman arıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Türk erkeği halen cinsel sorunlarını çözmek için doktora gitmekte zorlanıyor...

Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Semerci, Türk erkeğinin halen cinsel sorunlarını çözmek için doktora gitmekte zorlandığını, gidenlerin de şikayetini dile getiremediğini belirterek "Üroloğa gelen erkekler "idrar şikayetim var" diyor. Biraz konuştuğumuzda, sorunu deştiğimizde bize gelmekteki asıl amacının cinsel fonksiyon bozuklukları olduğunu

anlıyoruz" dedi.



Aynı zamanda Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Üroloji Derneği'nin 1933 yılında 14 üroloğun bir araya gelmesiyle kurulduğunu, Aralık 2013'den bu yana da derneğin genel başkanlığını yürüttüğünü anlattı.



Türkiye'de yaklaşık 1600 üroloji uzmanının derneklerine üye olduğunu, 10 şubelerinin bulunduğunu, ürologlar arasındaki sosyal ilişkileri sağlayıp eğitim faaliyetlerinde bulunduklarını dile getiren Semerci, çeşitli kongreler düzenleyerek yeni gelişmeleri üyeleriyle paylaştıklarını ifade etti.



Semerci, Türk Üroloji Derneği'nin başkanlarının bugüne kadar hep İstanbul'dan seçildiğini, başkanlığı İzmir'e getirmekten dolayı büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.



"Türk erkeği cinsel sorununu anlatmakta çekiniyor"

Türk Üroloji Derneği olarak halkı da bilinlendirmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü, düzenledikleri toplantılarla cinsel ve ürolojik hastalıklarla ilgili neler yapılabileceği, nerelere başvurulabileceğiyle ilgili bilgiler verdiğini belirten Semerci, şöyle konuştu:



"Türkiye, halen kapalı bir topluma sahip. Türkiye'yi doğu ülkesi olarak kabul edebiliriz. Özellikle erkekler açısından konuşacak olursak ürolojinin bir alt branşı ve dallarından birisi erkeklerin cinsel fonksiyonlarıyla da ilgileniyor. Erkeler genelde bu cinsel fonksiyon bozukluklarını bizlere açıklamakta zorlanıyorlar. Üroloğa gelen erkekler "idrar şikayetim var" diyor. Biraz konuştuğumuzda, sorunu deştiğimizde bize gelmekteki asıl amacının cinsel fonksiyon bozuklukları olduğunu anlıyoruz. İdrar şikayetiyle geldiğini söylüyor ancak bize gelmekteki birinci amacı sertleşme, erken boşalma ve buna benzer cinsel fonksiyon bozuklukları. Tabiki eski yıllara göre bu konuda ilerleme kaydedildi. Eskisine göre daha çekinik davranma azaldı ancak hiçbir zaman da bir Avrupa ülkeleri, bir ABD gibi değiliz. Cinsel fonksiyon bozuklukları tedavi edilebilir rahatsızlıklardır. Bu konuda hekime gidilmesi gerektiği konusunda biraz daha zaman ihtiyacımız var gibi görünüyor."



(AA)