Yatakta ayıp olmaz

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Cinsel hayatta özgürlükler her iki tarafın istekleri doğrultusunda yaşanıyorsa sınırsızdır.

ORAL SEKS

Kadınların aslında duymaktan çok fazla hoşlanmadığı ve nedense hep ayıp olarak gördükleri bir kalıp, bir tabudur oral seks. Oysa oral seks, sadece erkekler için değil doğru şekilde yaşandığında kadınlar için de hiç unutamayacakları bir deneyimin başlangıcı olabilir. Aynı zamanda bu kadar utanılmasına ve ayıp olarak nitelendirilmesine rağmen oral seksin insanlık tarihi kadar eski bir tarihi var. Eski duvar kabartmalarında ve resimlerde olmak üzere birçok tarihi eserde bu yüzden resmedilmiştir. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Cem Keçe, “Oral seksin insanlık kadar eski bir tarihi var. Ağız içi, sinir uçları bakımından oldukça zengin olduğu için oral seks, gerek yapana gerekse yapılana büyük haz verir ve bu nedenle çiftlerin vazgeçemediği bir tutkudur” diyor. Bu nedenle de oral seksi ayıp olarak görmekten vazgeçmek gerekiyor. Oral seksin bir cinsel anomali ya da sapıklık olduğu söylentisi de yanlış. Tabii oral seksin de kendine göre bazı kuralları var. İşte onlardan birkaçı:

•Her iki taraf da temizliğine dikkat etmeli. Böylece kötü kokular dert olmazken oral seksin iğrenç olduğu düşüncesi ortadan kalkar.

•Oral seks sırasında dişlerin penise veya vajene acı veya zarar vermemesine dikkat etmek alınan zevki artırır.

•Oral seks sırasında vajenden salgılanan sıvılar normalde zararsızdır ve mikrop taşımaz.



DİKKAT!

•Oral seks sırasında ağızdaki ufak yaralardan kan yoluyla hastalık bulaşma olasılığı olduğu unutulmamalı. Yutulan spermler ile cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar ve özellikle

de HIV virüsünü kapma olasılığı olduğunu unutmamak gerekiyor!

•Oral seks sırasında erkeğin spermlerini yutarak hamile kalınır düşüncesi ise tabii ki yanlış.



ANAL SEKS

Çoğu kadın ismini duyduğunda bile tedirgin oluyor. bırakın ayıp diye tanımlanmasını bazen evlilikleri boşanmaya kadar götürebilen bir cinsel ilişki şekli olan anal seks, halk arasında ‘ters ilişki’ olarak da biliniyor ve penisin vajina yerine makat bölgesine girmesine deniyor. Aslında anal sekse karşı bu kadar tepkinin olmasının en önemli nedeni özellikle kadının acı duyma korkusu oluyor. Uzmanlar, bu durumun çözümü için anal seks yapılmadan kadının hazırlanması gerektiğini söylüyor ve anüste, vajinadan farklı olarak, cinsel ilişki sırasında ıslaklık olmadığından yeterli miktarda kayganlaştırıcı kullanılmazsa ağrı olabileceğini belirtiyor.



DİKKAT!

•Anal seksle hamile kalınabilir düşüncesi yanlış bir düşünce. Ancak eğer ilişki sonrasında meni vajinaya bulaşırsa (örneğin anal seks sonrası vajinal seks yapılması veya anal seks sonrası dışarıya, vajinaya temas edecek şekilde boşalma olması halinde) hamilelik riski oluşabiliyor.

•Sfinkter olarak adlandırılan ve dışkılama kontrolünde önemli olan kas demetleri anüse yakın. Anal seks, çok sık yapıldığında bu kaslar zarar görebiliyor.

•Anal seks nedeniyle AIDS dahil birçok hastalık bulaştığı da unutulmamalı. Ayrıca makatta (anüs) barsak florasına özgü birçok bakteri olduğundan anal seks sonrası oral veya vajinal seks yapılırsa ek bulaşıcı hastalık riski de olabiliyor. Bu nedenle prezervatif kullanılmasına dikkat edilmeli.



MASTÜRBASYON

Uzmanlar mastürbasyonun yararlı olduğunu söylese de bu konu konuşulmaktan çekinilenler listesinin hep ilk sırasındadır. Aslında mastürbasyon kişinin kendi kendini tatmin etmek, bedenini tanımak ve kendini mutlu etmek için kullandığı özel bir yol. Yapılan araştırmalar da mastürbasyonun yanlış, günah ve utanılacak bir şey olduğu olgusuyla büyüyen gençlerin, bu durumdan negatif olarak etkilendiğini gösteriyor. Vücutlarını keşfetmeye başlayan gençlerde mastürbasyon sırasında ya da mastürbasyon sona erdikten sonra huzursuzluk, utanç, iğrenme, rahatsızlık, kendine acıma, yalnızlık ve pişmanlık duygusu yoğun olarak yaşanıyor. Tabii ki bu durum sonraki hayatında da aynı şeyleri yaşamasına ve cinsellikten uzaklaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle mastürbasyonun ayıp olduğunu düşünmek yerine, vücudunuzu tanımanız, kendinizi iyi hissetmeniz hatta ve hatta kendinizi keşfettiğinizde bunu partnerinize anlatarak daha mutlu olmanızı sağlayacak bir eylem olarak görmeniz çok daha sağlıklı olacak.



DİKKAT!

•Mastürbasyon kişinin sosyal yaşantısını, normal seksüel ilişkilerini bozacak düzeyde değilse zararsız kabul ediliyor. Fakat eğer bir ilişki yaşıyorsanız ve mastürbasyon nedeniyle partnerinize olan ilginiz azaldıysa dikkat etmeniz gerekiyor.

•Mastürbasyon sizin için kaçınılmaz bir olay, bir tutku haline gelmişse, normal cinsel ilişkiye tercih ediyorsanız veya normal seksten partnerinizden zevk alamayıp mastürbasyona yöneliyorsanız bu durumda bir uzmandan yardım almanız gerektiğini unutmamalısınız.



FANTAZİLER

Fantezi, herhangi bir isteğin ya da psikolojik ihtiyacın karşılanabilmesi için kurulan düşler veya bir dizi zihinsel görüntünün hayal edilmesi anlamına geliyor. Cinsel fantezi ise seksüel anlamda coşkuyu ve heyecanı artıran, uygulandığı zaman da fiziksel hazzı yükselten hayallere verilen isim olarak biliniyor. Özellikle biz kadınlar fantezi konusunda biraz hassas oluyoruz. Uzmanlar fantezi kurmanın cinsel yaşamı renklendirdiğini söylese de belki kendi içinizde bazı fanteziler kursanız da iş karşınızdaki erkeğin fantezilerine geldiğinde karamsarlığa düşüyorsunuz. Neden mi? Çünkü hayallerinde kurduğunun gerçek olduğuna inanıyor ve eğer başka biri olmanızı istiyorsa sizi beğenmediğini, başka bir yerde birlikte olmak istiyorsa sıkıldığını düşünmeye başlıyorsunuz. Oysa uzmanlar, fantezileri abartı ve sapma düzeyine varmadıkça sağlıklı ve yararlı olarak tanımlıyor. Özellikle kadın ve erkekte, cinsel istek ve performansı bozan bazı aksamalar, problemler varsa, cinsel hayatı canlandırmak ve ailenin mutluluğunu artırmak için, cinsel fantezi kurmak ve uygulamanın bir tedavi biçimi olduğunu da belirtiyorlar.



DİKKAT!

•Peki cinsel fantezilerden ne zaman korkmak gerekiyor? Bazı fanteziler, sado-mazoşist eğilimler taşıyabiliyor. Bu durumda seks, tamamıyla duygusal ve romantik bir eylemden çıkıp içinde bazı şiddet eğilimlerini de barındırmaya başlıyor. Bu karşıdaki kişiye zarar veriyorsa işte o zaman dikkatli olmak gerekiyor.