Yatakta mükemmel uyum!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Biraz ginseng çayı ve birkaç ısırık çikolatanın cinsel hayatınızı ne kadar değiştirebileceğini biliyor musunuz? Ginseng, afrodizyak etkisiyle tanınır ve bitter çikolata da beyindeki aşk kimyasallarını harekete geçirir. Bizden söylemesi!

Herkese akıl vermeye gelince sizden iyisi yok ama yatağa girince ahkam kesen o akıl hocasından eser yok! Galiba yorganın altında kaybettiğiniz akıl hocasını aramak yerine yatakta mükemmel olmanın yollarını arasanız çok daha iyi olacak... Aksi takdirde akıl verdiğiniz herkes mutlu olurken siz karalar bağlayacaksınız...

Yeniden başlayın!

Yatakta ‘cool’ olmanın, her şeyi biliyor gibi davranmanın bir avantaj olduğunu düşünüyorsanız kalenize ilk gol atıldı demektir. Çünkü yatakta profesyonel değil amatör olmak çok daha avantajlı. Eğer hiçbir şey bilmeyen bir amatör gibi yeni şeyler keşfetmeye çalışırsanız tahmin ettiğinizden çok daha iyi anlar yaşarsınız. Örneğin ‘ben bunu sevmiyorum’ diye denemediğiniz bir pozisyon, partnerinizin isteğini yerine getirmemek olur ki; belki daha önce deneyip zevk almadığınız bir şeyden yeni partnerinizle zevk alma şansını yitirirsiniz. Ayrıca her şeyi bildiğinizi sanmak yeni şeyleri keşfetmeye engel olur.

Sakın unutmayın!

Bir şeyi yapmak istemediğini söylemeden önce o şeyi yapmayı en az üç defa denemelisin. Ancak o zaman kesinlikle zevk almayacağından emin olabilirsin!

