Yatakta mutlu olun!

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En son ne zaman cinsel birlikteliğinizden sonra kendinizi mutlu, huzurlu hissettiniz? Şu an durup düşünüyorsanız uzun zaman oldu cevabını almış sayıyoruz. Biz cevabı almış sayıyoruz ama siz yerinizde saymayı bırakmalı ve yatakta değişim vaktinizin geldiğine kendinizi inandırmalısınız. Nasıl mı? Tabii ki sekste iyi olmanın kurallarını öğrenerek...

Yan komşunuzdan gelen sesler çoğu zaman sizde sadece ne yaptıklarına dair merak uyandırıyorsa, en son ne zaman orgazm olduğunuzu hatırlamıyor, cinsellikle ilgili konuşmak bile sizi yoruyorsa acil durum sirenleri çalmaya başladı. Eğer bir kadın cinsel hayatında mutsuzsa hem kendini hem de sevdiği adamı mutsuz edecek demektir. ‘Ne alakası var?’ diye soruyorsanız cevap Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden Psikiyatrist Serhat Tunç’tan geliyor: “Aslında bir erkeğin temel görevi kadını mutlu etmek, çünkü bir erkek bir kadını mutlu ettiği zaman çocuğu da mutlu oluyor ailesi de... Erkek, kadını ‘Nasıl mutlu ederim?’ diye düşünmeli. Kadını mutlu ettiğinde zaten kadın erkek için elinden geleni yapıyor.”

Peki ne oluyor da kadınlar yatakta mutsuz oluyor?

Serhat Tunç, “İlişkiyi sıradanlıktan kurtarmak gerekiyor. Bunun için de farklı şeyler yapmak lazım. Rutin bir cinsel yaşamdan çıkmak gerekiyor. Çünkü cinsellik özgürlüğü seviyor. Sevişme mutlaka yatak odasında, ışıkları söndürerek, yorgan altında olmamalı. Bu seksin doğasına ters bir olay” diyor.

