Yatakta mutluluğu yakalayın!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Mutlu olmak için sadece Polyanna’nın maceralarını okumak, iç huzuru yakalamak ya da hep gülümsemek yetmiyor. Bazen mutluluk için sadece yatağa girmek de yetebiliyor.

Yazı: Nilgün Yıldız



Erkeğini mutlu et!

Aslında bu biraz anne nasihati gibi oldu ama maalesef annenin bu nasihati kulağınıza küpe olmasa da bileğinizde altın bilezik gibi olmalı. Neden mi? Çünkü yapılan araştırmalar erkeklerin yatakta kendilerini mutlu eden kadınlardan bir türlü vazgeçemediklerini ortaya koyuyor. Eski sevgiliniz neden sizden daha çirkin, daha şişman ve daha kısa boylu bir kızla çıkıyor sanıyorsunuz? Siz bu soruların cevabını ararken biz ‘o kız’ın (ismi lazım değil) erkeğini nasıl mutlu ettiğine bir göz atalım ne dersiniz?



Konuş onunla

Sevgiliniz sürekli bir şeylere söylenmenizden şikayet ediyor ve en azından yatakta susmanızdan keyif alıyor diye düşünüyorsanız çok ama çok yanılıyorsunuz. Yapılan araştırmalar erkeklerin yatakta konuşulmasından oldukça zevk aldıklarını ortaya koyuyor. Tabii bu konuşmalar “Tuvaletin kapağını niye kapatmadın, çöpü niye atmadın?” tarzında olmamalı. Yatakta iyi olmanın yolu sevdiğiniz adama ne kadar iyi olduğunu, onu ne kadar çok istediğinizi söylemekten geçiyor. Siz siz olun bunu aklınızdan çıkarmayın!



Saçlarını kullan

Saçlarınızın sadece bir yerlere giderken güzel göru¨nmesi gerekmiyor. Yatakta saçlarınızla erkeğinizi mutlu edebileceğinizi biliyor musunuz? Cevabınız ‘hayır’ ise işte size kocaman

bir sır; üzerine parfüm sıktığınız tarağınızla saçlarınızı tarayın ve yatağa öyle girin. Saçlarınızı sevgilinize değdirdikçe kokunuzla birlikte size doğru kolayca yöneldiğini görebilirsiniz.



Uyanma zamanı

Biz kadınlar ilk hareketi hep erkeklerden bekleriz. Ama yapılan araştırmalar erkeklerin de gecenin bir yarısı uyandırılıp, arzulanmak istediklerini ortaya koyuyor. Bu nedenle

erkeğiniz uykuya daldığında sinsice yaklaşın ve onu baştan çıkarın. İlk başta söylense de sonrasında bu anı unutmayacaktır.



Sinema vakti

Erkeklerin porno merakını anlamıyor olsanız da sevgilinizin yatakta vazgeçemediği kadın olmak istiyorsanız birlikte bu filmlerden izlemeye de katlanmak zorundasınız. Tabii bunun zorunluluk olduğunu da ona hissettirmemeli ve ne olursa olsun mutlu olduğunuzu göstermelisiniz. Birlikte erotik bir film izlemek onu baştan çıkarmaya yetecektir.



Beş duyu

Yatakta sadece fiziki görüntü önemli değil çünkü beş duyu organı da bu sırada devreye giriyor. Görme, bakma, tatma, dokunma ve duymanın da cinsel ilişki sırasında ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Yatağa girmeden önce beş duyunun çalışması için önce güzel kokulu mumları etrafa koyabilir ve fonda hoş bir müzik açabilirsiniz. Dudaklarınıza güzel bir ruj sürmeli, abartmadan biraz parfüm sıkmalı ve dokunma duyusuna hitap etmek için çarşafların ipek olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca

yatağa çilek ya da krema gibi eğlenceli şeyler de götürebilirsiniz.



Sürpriz!

Her zaman aynı yerde, aynı şekilde beraber olmak sizi mutlu ediyor olabilir fakat değişiklik de iyidir. Sevgilinizi şaşırtma vakti geldi. Örneğin hiç beklemediği bir anda onu baştan çıkartabilirsiniz. Sinemada, yemekte ya da arkadaşlarınızla olduğunuz bir ortamda kulağına eğilip baştan çıkarıcı birkaç söz söylemek, küçük dokunuşlarla ona kendinizi göstermek eve koşarak gitmenize neden olacaktır.

