Cinselliğin sadece zevk almaktan ibaret olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz çünkü sağlıklı bir cinsel ilişki kalp hastalıklarından, tansiyona kadar birçok hastalık konusunda yarar da sağlıyor.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı



Eşinizle ya da sevgilinizle harika bir cinsel yaşamınız yoksa üzgünüz ama sağlığınız tehlike altında olabilir. Çünkü yapılan araştırmalar cinsel yaşamın sağlık açısından yararları olduğunu gözler önüne seriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Betül Görgen de verdiği bilgilerle cinsel yaşamın vücut üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. Peki cinselliğin sağlık üzerindeki etkileri neler? İmmun sistemi olumlu etkiliyor Cinsellik, vücudun immun sistemini olumlu etkileyerek hastalık nedeni bakteri ve virüslere karşı direnci artırıyor. Amerika’daki Wilkes Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada haftada 1 ya da 2 kez cinsellik yaşayanların kanlarındaki antikor miktarı daha az yapanlarınkine oranla daha fazla bulundu.



Mesane kontrolü

İyi bir cinsel yaşam, kadınlar için bir anlamda pelvik kas egzersizi yerine de geçiyor. Cinsellik sırasında pelvik kaslarda oluşan kasılmalar onların daha güçlü olmasını sağlıyor. Böylece mesane kontrolü, sorun olmaktan çıkıyor. Birçok kadın hiç beklemedikleri bir anda, öksürdüklerinde, güldüklerinde ya da bir şeye şaşırdıklarında, altlarına kaçırabiliyor. Pelvik tabanınız, leğen kemiğinizdeki tüm organları tutan bir tramboline benzer ve mesanenin kontrolüne yardımcı oluyor. Seks yapmak pelvik tabanınızı güçlendirmeye destek sağlıyor. Orgazm pelvik kaslarda kasılmalara sebep olur. Keyif veren bir egzersiz yapmış gibi olursunuz. İdrar yaparken, idrar akışını durdurmak için kullandığınız kaslar yine pelvik taban kaslarıdır.



En iyi egzersiz

Araştırmacılar cinsellik ve düşük kan basıncı arasında bağlantı olduğunu da saptadı. Özellikle sistolik kan basıncı düşüyor. Çünkü cinsellik koşu bandının yerine geçemese de bazı aktivitelerden daha çok kalori harcamanıza neden oluyor. Cinsel ilişki sırasında dakikada 5 kalori harcanıyor, kalp atışları hızlanıyor ve çalışmayan pek çok kas çalışıyor. Böylece kalp krizi riski de azalıyor. Aynı zamanda hormon seviyeleri de dengeleniyor.



Ağrıları azaltıyor

Cinsel doyumun adeta bir ağrı kesici gibi olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle kadınlarda kronik bel ve bacak ağrılarını azaltıyor. Böylece düzenli cinsel yaşamı olan kadınlar, ağrılardan daha uzak kalabiliyor.



Prostat kanseri

Erkeklerde düzenli cinsel hayat prostat kanseri riskini de azaltıyor. Ayrıca seks sonrası artan prolaktin hormonu, gevşeme ve uyku isteği yaratıyor. Düzenli uykunun, ruh ve vücut sağlığının temel taşlarından biri olduğunu unutmamak gerekiyor.



Cinsellik ve kilo kaybı

Düzenli seks yapmak ekstra kalori harcamaya ve dolayısıyla kilo kaybına neden oluyor. Aynı zamanda ruh sağlığını olumlu etkileyerek depresyona bağlı yeme bozukluklarını da ortadan kaldırıyor.



Daha iyi bir uyku

Cinsellik uyku sorunlarını ortadan kaldırabiliyor, çünkü orgazmın hemen arkasından prolaktin hormonu salgılanıyor, bu da kişinin rahatlamış ve uykulu bir hale girmesine yardımcı oluyor. Böylece cinsel birleşme sonrasında rahat bir uyku çeken kişi, ertesi gün daha enerjik ve zinde oluyor.



Daha az stres

Strese karşı orgazm bir rahatlama kaynağı. Oksitosin ve endorfinler beyindeki haz merkezlerini harekete geçiriyor, bu da gerginlik, stres ve hatta depresyonun azalmasını sağlıyor.







Kadın sağlığı yönünden cinsellik

Doyurucu ve memnun edici bir seks yaşantısı olan kadınların, yaşlarının ilerlemesine rağmen, takip eden beş yıl içinde kalp ve damarla ilgili sorunlarla karşılaşma olasılıkları düşük seyrediyor. Yani kaliteli bir seks yaşantısı kadını kalp ve damar hastalıklarından koruyor. Bu olumlu etkinin altında yer alan mekanizma ise ilişkinin duygusal boyutu ve psikolojisiyle alakalı. Çünkü yakın ve derinliği olan ilişki, duygusal ve sosyal açıdan adeta hayati öneme sahip bir kaynak. Stresi ve gerginliği azaltıyor, fizyolojik dengeyi sağlıyor ve kardiyovasküler sağlığı koruyor.



Gebelikte cinselliğin yararı

Dr. Betül Görgen, “Meninin içinde prostaglandinler denen rahmin açılmasına ve yumuşamasına yardımcı olan bileşenler bulunuyor. Orgazm sırasında da çok fazla oksitosin hormonu salgılanıyor. Bu hormon aynı zamanda kasılmalara sebep olan ve bebeğinizin rahim kanalından geçerek dünyaya gelmesine yardımcı olan hormondur. Vücudunuz doğuma hazırsa, cinsel ilişkide bulunmak doğum kasılmalarının başlamasını tetikleyebiliyor. Kasılmalar başladığında, eşinizle beraber bu kasılmaları karşılıyorsanız onunla yakın hareket ediyor olmaktan ve salgılanan yüksek oksitosin nedeniyle cinsel olarak uyarılmış olabilirsiniz. Gebelik kesesi açılmadığı ve anne adayının suyu gelmediği sürece, doğum kasılmaları sırasında cinsel ilişkiye girmek tamamen güvenlidir ve hatta doğum için de faydalı. Kulağa biraz tuhaf geldiği için birçok çift böyle bir şeyi denemeyi akıllarından bile geçirmez. Fakat kasılmalar sırasında cinsel ilişki doğumu ilerleterek, bebeğin dünyaya daha çabuk gelmesini sağlayabiliyor” diyor. Gebelik sürecince güçlendirilen pelvik taban kasları, bebeğin doğumundan sonra da annenin daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor. Güçlü bir pelvik taban bebeğin doğumunu kolaylaştırıyor, iyileşme süreci de daha az ağrılı oluyor. Yine de doktorunuza mutlaka gebeliğiniz boyunca cinsel ilişkinin sizin için güvenli olup olmadığı konusunu danışın. Hamilelikte bazı kadınların cinselliğe olan ilgisi artarken, bazılarının da azaldığını anlatan Op. Dr. Görgen, anne adaylarına “Size doğru gelen ve sizi rahat ettiren neyse onu yapın” tavsiyesinde bulunuyor. Erkeklere de seslenen Görgen, “Eşler, lütfen anne adaylarını rahat ettirmeye dikkat edin. Hamilelikte ilişkiye girilebiliyormuş diyerek istemediği halde eşinizi ilişkiye zorlamayın” diyor.



İdeal seks haftada kaç kez olmalı?

Ne yazık ki gerçek hayatta insanlar çok meşgul. Yaşanan cinsellik filmler ve dizilerde gördüğümüz gibi değil. Ama yine de pek çok çiftin aklındaki soru şu: Yeterince seks yapıyor muyuz? Dr. Betül Görgen, “Bu konuda sihirli bir sayı yok. Önemli olan çiftlerin tatmin hissine ulaşıp ulaşmaması. Bu konuda kimseyi kendinizle kıyaslamayın. Çünkü bazı insanlar her gün seks yapmak isterlerken bazıları için cinsellik listenin üst sırasında olmayabiliyor” diyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan ve 30 bin ABD'liyi kapsayan bir araştırmada ise en mutlu çiftlerin haftada bir ya da iki kez seks yapanlar olduğu saptandı.



* Formsante dergisinden alınmıştır.



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