Yatakta sizi ne mutsuz eder?

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Dürüstler, belki biraz da acımasız… Erkeklere "seks sırasında sizi rahatsız eden şeyleri söyleyin bize" dedik… Bizi var güçleriyle eleştirdiler!

"Birincisi, yatağa girdikten sonra karşımdakinin utangaçlık yapması çok gereksiz. Bir de sadece onun istediği şeylerin olması, yani bencillik yapması beni bir anda geri iter."

Deniz, 28 yaşında/Diş Hekimi



"Seks sırasında o en mükemmel anı yakalamışken, karşımdakinin durmadan bir şeyler söylemesi hiç hoşuma gitmiyor."

Doğan, 25 yaşında/Öğrenci



"Sürekli sağa sola dönerek benden kaçıyormuş hissi yaratmanız, yatağa sigarayla girmeniz ve ışığı açık bırakmanız benim için pek de çekici bir durum değil. Ayrıca ek bir bilgi olarak söylemeliyim ki, seksten sonra uyuyakaldığınızda horlamanız korku filmi gibi geliyor!"

Ediz, 26 Yaşında/Oyuncu



"Bana sorulan bu soruda aklıma gelen ilk cevap karşımdaki kişinin farklı pozisyonlara uzak durması olur. Yeni şeyler denemekten hoşlanan biri olarak, her zaman aynı şekilde sevişmek istemem. Zaten hiçbir erkeğin de bunu isteyeceğini düşünmüyorum. O yu¨zden arada bir değişiklik iyidir!"

Eser, 29 yaşında/Tasarımcı



"Açıkçası detaylara takılırsam bir sürü şey bulabilirim. Ama bunu yapmak yerine yaşadığım ana odaklanıyorum. Aldığım zevk diğer her şeyden daha önemli bence."

Doğa, 35 yaşında/Yapımcı

