Yatakta yapılan 10 büyük hata

Çok güzel ve çekici bir kadınsınız. Erkekler size sürekli ne kadar seksi olduğunuzu söylüyor ya da hissettiriyor. Bulutların üzerinde bu düşüncelerle dolaşırken o da nesi? Yatağa girene kadar üzerinde dolaştığınız bulutlar ertesi gün dolup yağmaya başlıyor. Peki ne oluyor da yatakta her şeyin büyüsü kaçıyor?

Bir kere öncelikle şunu unutmamanız gerekiyor; her kadın güzeldir her kadın çekicidir. Fakat her kadın maalesef yatakta dışarıdan göründüğü kadar başarılı değildir. Belki iyi giden bir ilişkiniz var ve sonunda birlikte olma aşamasına geldiniz, belki de biriyle tanıştınız ve vakit o kadar güzel geçti ki geceye birlikte devam etmeye karar verdiniz. İkisinde de sonuç hep aynı oluyorsa, ertesi gün birlikte olduğunuz adam sizi aramıyorsa, sormuyorsa ya da bir dahaki buluşmada yatağa girmemek için elinden geleni yapıyorsa; yatakta yapılmaması gereken 10 kusurlu hareketten birini yapmış olabilirsiniz.



Hatalar listesi



1. Tükürük banyosu

Birlikte olduğunuz erkek öpülmeyi ya da oral seksi sevse de, geride bırakılan tükürük izlerinden çok da hoşlanmaz. Bu nedenle ona tükürük banyosu yaptırmak yerine sadece dilinizi kullanarak ve daha sakin bir şekilde öperek bu işi sağlama alabilirsiniz.



2. Porno etkisi

Yatakta enerjinin dozunu artırmak için porno filmler izlemek elbette kötü bir fikir değil. Fakat şunu söylemekte yarar var; porno yıldızları gibi davranmaya kalkmak yapılan en büyük yanlış. Bu film sizin sadece yaratıcılığınızı artırmalı. Eğer orada yaşananların aynısını yaşayacağınızı düşünüyorsanız hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. İlham almakta ise elbette bir sakınca yok.



3. Kilo takıntısı

Hepimiz yatakta güzel görünmek isteriz. Fakat bazen kiloların güzelliğimize gölge düşürdüğüne inanırız. Hem sevişmeye hem de vücudumuza konsantre olmaya çalışırken olaydan kopar gideriz. Oysa erkekler cinsel birliktelik sırasında sizin kilolarınıza değil yaşananlara konsantre olmuş durumdadır. Sevişme öncesinde giyeceğiniz seksi bir iç çamaşırı onu baştan çıkarmaya yararken sevişme sırasında üzerinizde ne olduğu çok da umurlarında olmayacak. Bu nedenle yatakta ne kadar kilolu olduğunuzu düşünmeyi bırakın ve karşınızdakine odaklanın.



4. İsteksizlik

Partneriniz sizinle birlikte olmak istediğinde çok yorgun olduğunuz için onu reddediyorsanız, 10 hatalı hareketten birini daha yapmış oluyorsunuz. Çünkü yorgun olmak bir bahane değil. Ayrıca seksin kalori yakmanıza yardımcı olmanın yanı sıra size enerji ve mutluluk veren hormonları harekete geçirdiği düşünülürse ret cevabınızı bir kez daha düşünmeniz gerektiğini anlarsınız.



5. Lütuf

Kadınlar genelde sevişmenin erkeklere yapılan bir lütuf olduğunu düşünür. Erkekler ise bu düşünceden nefret eder. Sonuçta kimse sizi onunla birlikte olmaya zorlamıyor ve istediğiniz için yatağa giriyorsunuz. O halde sevgiliniz ya da eşiniz istediği için kendinizi zorluyor gibi davranmak yerine ne kadar istekli olduğunuzu göstermek çok daha baştan çıkarıcı olacak.



6. Biraz marifet

Erkekler yatakta uzanıp sevişmeyi bekleyen kadınlardan hoşlanmaz. Eğer onu mutlu etmek istiyorsanız sizin de çalışmanız gerektiğini unutmamalısınız. Özellikle oral seks konusunda çok hassas olan erkeklerin en zayıf noktasını yakalayabilirsiniz. İyi bir oral seks yapan kadın, erkek için en vazgeçilmez olan kadındır.



7. Orgazm sorunu

Kadınlar yataktaki sorumlunun her zaman karşı taraf olduğunu düşündüğü için orgazm konusunda da çoğu zaman yanlış yapar. Erkeklerin yatakta nefret ettiği şeylerden biri de kadınların orgazm olamamalarını kendilerine bağlamaları. Bu nedenle sevişirken sizin orgazm olmanızı bekleyeceğini sanıyorsanız önce bundan vazgeçmelisiniz. Sonrasında ise ne istediğinizi karşı tarafa tam olarak söylemelisiniz. Örneğin oral seks istiyorsanız bunu partnerinize açıkça ifade ederseniz orgazm sorununuzu ortadan kaldırmış olursunuz.



8. Sessiz bölge

Sadece yatakta uzanıyor ve sevgilinizin sizinle sevişmesine ayak uyduruyorsanız, yine 10 kusurlu hareket içindesiniz. Yatakta sessizlik her zaman iyi değil, çünkü erkekler de arzulandıklarını hissetmek hatta duymak ister. Yatakta konuşmaktan çekinmemeli ve ne istediğinizi, onu ne kadar arzuladığınızı açıkça söylemelisiniz.



9. Utangaçlık

Kadınların utangaçlığı özellikle de yatakta bir türlü geçmez. Erkekler ise yatakta utanan kadınla uğraşmak kadar zor bir şey olmadığını düşünür. Utangaçlığı bir kenara bırakmalı, içinizdeki arzulu kadını dışarı çıkarmalısınız. Ancak bu şekilde hem kendinizi hem de karşı tarafı mutlu edebilirsiniz.



10. Fantezi düşmanı

Partneriniz yatakta size hiç söylemeyeceği şeyleri söyleyebilir ya da isteklerde bulunabilir. Bu durumda hemen sinirlenip yataktan kalkma eğiliminde bulunursanız, tehlikeli hattı geçtiniz demektir. Çünkü erkekler için bu 10 itici hareketten en tehlikelisi. Sevgilinizin yatakta size fısıldadığı fanteziler gerçekleşecek diye bir kural yok. Bunların sadece fantezi olduğu gerçeğini kabul etmeli ve anın tadını çıkarmalısınız.