Yatakta yaratıcı olun!

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İlişkinizde her şey yolunda; ancak bir miktar sıkıcı ve monoton mu? Belki de cinsel hayatınızda bir doz ‘tutku’ eksik... Biraz daha yaratıcı olarak seksin kapılarını aralayabilir, böylece hayatınıza yeni bir soluk getirerek ilişkinizin temellerini güçlendirebilirsiniz.

Birbirinize sarılın

Seksten hemen önceki kucaklaşmalar ve küçük oyunlar seks sırasında kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Şefkatli dokunuşlar ya da şehvetli öpüşmeler... Hangisini tercih edersiniz edin birbirinize sarılmayı unutmayın. E tabii küçük oyunları da ihmal etmeyin!



