Erkekleri çözebilmek kolay değil! Çünkü erkekler dışarıda kedi yatakta aslan olabiliyor. Bu durumda ise şifreyi çözmek bize yani kadınların marifetine kalıyor. Biraz şundan biraz bundan ekleyerek kodları deşifre edebilir, yatakta mutluluğa doğru bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
Hiç kimseden çekmedik şu erkeklerden çektiğimiz kadar. Neden mi? Çünkü erkekler kaç yaşında olursa olsun hiç değişmez... Bazen yatakta sizi mutlu etmek için var gücüyle çabalayan erkeğiniz, bazen de sizi mutsuz etmek için elinden geleni yapıyormuş gibi hissedersiniz. Onlara sorsak bizim ne istediğimizi anlayamazlar fakat anlamak için de hiç çaba sarf etmezler. Bu durumda ne yapmalıyız? Önce kollarımızı bağlayıp biraz düşünmeli sonra da erkeğin kalbine giden yolun yarısının da yataktan geçtiğini düşünerek cinsel yaşamlarında ne istediklerini çözmeliyiz. Böylece onların şifresini çözer, kodlarını kaydedebiliriz. Bunun için ise erkeklerin söylemek istediği fakat söylemeye bir türlü cesareti olmayan şeyleri araştırdık. İşte erkeklerin söylemeye çekindiği ama deli gibi istediği şeyler!
1. Yöneten olmak isterler
Evet yanlış duymadınız. Her erkeğin içinde bir yönetmen vardır. Kendi oynadığı filmi çekmeye ise bayılır. Neden mi bahsediyoruz? Şöyle söyleyelim yeni cep telefonlarıyla
birlikte yatak odasındaki sırlar da açığa çıktı. Erkekler kadınların yatakta ateşli olmasına bayıldıkları gibi yatakta yaptıklarını izlemeye de bayılır. Bu nedenle büyük bir çoğunluğu sevgililerini yatakta görüntülemek ister. Fakat biz kadınlar bazen güven bazen de isteksizlik nedeniyle böyle bir şeye yanaşmayız. Böyle bir durumda ise daha basit bir yöntem deneyebilirsiniz. Yatak odasına bir ayna isterseniz birbirinizi izleyebilmek için kameraya da gerek kalmaz. Hem filme alınma stresinden kurtulmuş olursunuz hem
de sevgilinizin bir türlü itiraf edemediği yönetmenlik isteğine yön vermiş olursunuz.
2. Biraz ses lütfen
Küçüklüğümüzden beri bize ‘kızlar seslerini yükseltmez’ dense de aslında kızlar yatakta bağırır ve erkekler de buna bayılır. Erkekler dışarda sessiz olsa da yatakta konuşan,
bağıran hatta çığlık atan kadın isterler. Böylece sizi baştan çıkardıklarını ve mutlu olduğunuzu anlamış olurlar. Eğer bundan hoşlanmıyorsanız onunla yatakta konuşmayı deneyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz sırada ona isteklerinizi kulağına fısıldayarak söylemeniz işe yarayacaktır.
3. Harekete geçin
Aslında erkekler çocuk gibidir. Onlara biraz ilgi biraz da şefkat gösterdiğinizde sizden iyisi yoktur. Bu tutumunuzu bir de yatakta gösterirseniz değmeyin keyfinize... Nasıl mı yapacaksınız? Çok kolay. Ona onu istediğinizi göstererek! Örneğin hiç beklemediği bir anda kulağına tahrik edici cümleler fısıldamak, küçük dokunuşlar yapmak işe yarayacak.
4. Erkekler seksi sever fakat...
Bu ‘fakat’ın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız söyleyelim; erkekler seksi sever fakat karşısındaki kadının da seksi sevmesini ister! Neden mi? Çünkü erkekler kadınları yatakta mutlu ettiklerini görmek ve hissetmek ister. Bu nedenle yatağa girdiğiniz andan itibaren sadece kendinizi ve onu mutlu etmekle uğraşmamalı ayrıca ne kadar mutlu olduğunuzu da göstermelisiniz. Bu arada bunu sadece yatakta da yapmamalısınız. Sıradan bir gün içerisinde bir anda elinize telefonu alıp yatakta ne kadar iyi olduğuna dair bir mesaj attığınızda ondan mutlusu olmayacak ve bir an önce yanınıza gelmek için çabalayacak, emin olun.