Henüz fark etmediğiniz ya da yüksek sesle söylemekten çekindiğiniz fetişleriniz olabilir. Ancak ‘benim hiç yok’ beyaz yalanının artık pek işlemediğini söyleyebiliriz. Yatak odanızda gerçekleri konuşma zamanı: Kral çıplak!

Yazı: Simay Engür



Cinselliğin saklı kenti fetişler, her bireyin niş zevklerini temsil ediyor ve kabullendiğiniz takdirde seks hayatınıza vazgeçilmez pozisyonlar ve oyunlar ekliyor. Kabul etmek gerekiyor ki bir fetişiniz olmayabilir ama kelime dağarcığınızı genişletmek ve en yaygın beş fetiş eğilimiyle tanışmak gizli dürtülerinizi su yüzüne çıkarabilir. Hazır mısınız?



Beyin orgazmı

ASMR yani Türkçe karşılığıyla iç gıdıklanması, düşük desibel seslerin yol açtığı bir his olarak tanımlanıyor. Aslına bakarsanız ASMR videoların temelini oluşturan fısıldamalar uyku bozukluklarını tedavi amaçlı kullanılırken; özellikle son bir yıldır mikrofona fısıldayan seksi kadın ve erkek video’larının artışıyla tam bir ses fetişine dönüştü. Porno izlemek ya da seksi vücutları gözetlemenin ötesinde olan ASMR, yalnızca öpüşme sesi ve kısık ses tonuyla mikrofona anlatılan fantezi hikayeleriyle teknoloji çağının dev fetişi olarak karşımıza çıkıyor. Henüz keşfetmediyseniz internette yüzlercesine rastlayacağınız bir ASMR video’su açın ve kendinizi seslerin orgazm yaratan titreşimlerine bırakın.



Beslenme saati

Zayıf ya da kilolu insanlardan hoşlanıyor olmak elbette ki yalnızca zevk meselesi. Ancak seks literatürüne geçen ‘feederism’ partnerini yemek yemeye teşvik ederek; kilo almasından hoşlanma anlamına geliyor. Feederism fetişine sahip bireyler ‘beslenenler’ ve ‘besleyiciler’ olarak ikiye ayrılıyor. Beslenenler de, en az onları yemeğe teşvik edenler kadar kilo aldıkça cinsel hazlarını katlıyor. Sağlığa zararlı olduğu su götürmez bir gerçek olsa da, bunun partnerler arası uzlaşma meselesi olduğunu unutmamak şart.



Sanal temas

Ekran fetişizmini daha önce duymamış olabilirsiniz ama istemeden de olsa birçok kez deneyimlemiş olmanız muhtemel. Reel cinsel deneyimlerin aksine, izlediği bir filmdeki sevişme sahnesinden daha çok haz duyanlar veya görüntülü konuşma yaparak karşılıklı tatmin arayanlar için ekran fetişisti terimi kullanılıyor. Evet, bu uzak mesafeli ilişkiler için bir gereklilik ancak bazıları için teması sıfıra indirmek tamamen bir tutku.



Pürüzsüz çözüm

Naylon çorap fetişi genellikle ayak fetişistlerine eşlik ediyor. Seks sırasında naylon çorap giymekten zevk alan kadınlar olduğu gibi, partnerlerinden bunu talep edenler de mevcut. Yatak odasında esaret oyunları oynamayı sevenlerse, naylon çorabı gözleri ya da elleri bağlamak için kullanıyor. Tuhaf mı? Denemeye değer…



Gözetleme kulesi

Aslına bakarsanız vayörizm yani izinsiz bir başka bireyi gözetlemek psikolojik bir rahatsızlık olarak biliniyor. Ancak bazı partnerler cinsel deneyimlerinin izlenmesinden veya başkalarınınkini izlemekten hoşlanıyor. Bu fetişe sahip bir partneriniz varsa, size muhtemelen porno izlemeyi teklif etmiş veya cinsel ilişki sırasında ‘kayıt tuşuna’ basmayı önermiş olabilir. İzleyenin ve gözetlenenin haberi varsa, ‘uzlaşmalı vayörizm’ gerçekten de yatak odanıza farklı bir deneyim kazandırabilir.



Günümüzde birçok fetişin ‘anormallik’ yaftası sonlandırılmış olsa da; kabul etmek gerekiyor ki bazıları gerçekten tuhaf. Peki, bilmekten zarar gelir mi? Asla!



Popper: Balon şişirilmesinin seksi olduğunu düşünenler de var. Son raddede balonun patlamasıysa orgazmı temsil ediyor.



Quirofilia: Ayak fetişini duymayanınız yoktur; ancak Quirofilia el fetişistlerinin genel tabiri. Yani bazıları için güzel eller şart, gerisi teferruat!



Agalmatophilia: Mükemmel bir sanat eserinin karşısında bayılanları biliyoruz… Ancak heykellerden tahrik olan bir güruh da var. İlk olarak 1877’de bir bahçıvanın Venüs de Milo heykeliyle seks yapmaya çalışırken yakalanmasıyla kayıtlara geçti.



Stigmatophilia: Vücut dövmeleri ya da piercing’ler elbette ki estetik görünüyor. Ama yatak odası fantezilerine kriter olarak ekleyenler de var.



Urophilia: Başkasının üzerine işemek seksi olabilir mi? Bu fetişin bir diğer koluysa ‘pigasm’ yani çişini tutarak orgazma ulaşmak…



Nasolingus: Bu fetişi olanlar için, cinsel uyarılmanın yolu partnerinin burnunu dakikalarca emmekten geçiyor.



Katoptronophilia: Kabul etmek gerekiyor ki, aynanın karşısında seks yapmak diğerlerinin yanında çok da tuhaf sayılmıyor. Ancak tavanı ayna kaplı bir yatak odasına rastlarsanız, bilin ki hiçbir şey tesadüf değil!