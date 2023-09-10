Evlilik psikoloğu, uzun süreli ilişkilerin düştüğü 1 numaralı hatayı anlatıyor

Özellikle uzun süreli ilişkilerde, insanların mutsuzluklarını partnerlerinin davranışlarına bağlama eğilimi çok yaygın. Örneğin, "Eşim, bana her sabah mesaj atarsa daha az endişelenirim" veya "Eşim daha fazla seyahat etmek isterse ben de daha fazla heyecanlanırım" diye düşünmek mümkün. Ancak Denver'daki Growing Self Counseling & Coaching'in kurucusu ve psikolog Lisa Marie Bobby, bu tatmin olmama ya da tatminsizlik duygularının bazen partnerle hiçbir ilgisi olmayabileceğini söylüyor.

Bobby, "İnsanların ilişkileri söz konusu olduğunda yanlış mantık kullandıklarını çok sık görüyorum. Hissettikleri şeyin bazı dış koşullardan kaynaklandığını düşünüyorlar. Bu durum, kişinin kendi ilişkisel kaygısını hafifletmek için partnerinden bazı davranışlarını değiştirmesini istemesine yol açabilir. Bu bazen sadece partner için adil olmamakla kalmaz, aynı zamanda genellikle etkisizdir" diyor.

'Yanlış mantık' tuzağı

Diyelim ki partneriniz işte ve arkadaşlarıyla çok fazla zaman geçiriyor. İhmal edilmiş hissetmeye başlayabilir ve kendinize, sizinle daha fazla zaman geçirirse daha mutlu olacağınızı söyleyebilirsiniz. Bobby bunun "yanlış mantık" tuzağı olduğunu söylüyor.

Bobby, "Yanlış mantık, 'farklı biriyle birlikte olsaydım artık terk edilmiş hissetmezdim' şeklinde olabilir. Benim deneyimlerime göre, kendinizi yine tamamen terk edilmiş hissedersiniz, sadece farklı nedenlerden dolayı" diyor.

Ona göre partnerinizin davranışlarını kontrol ederek kendi duygusal durumunuzu değiştirmeye çalışmak işe yaramaz.

Bobby'e göre insanların hissettikleri her şeyi dış sebepleri bağlaması ve hep dış faktörleri değiştirmeye çalışması zor bir denklem yaratıyor. Bobby, "Ancak bir partner duygularınızı düzenlemek için orada değildir. Bu nedenle, kendinizi daha mutlu hissetmek için ne gibi adımlar atabileceğinizi kendinize sormanız ve bu işi partnerinize yüklememeniz önemlidir" diyor.