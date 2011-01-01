Aşkın ve birlikteliğin belki de en önemli simgelerinden biri olan alyans, takı türleri arasında da bir hayli revaçta.

Çiftlerin bir ömür boyu bağlılık adına karar verdikleri o müthiş anda ortaya çıkan tektaş alyans ile bir kadını sevinçten ağlatmak dahi mümkün iken alyans seçerken bir kadını hayal etmek zor olmasa gerek. Takının özellikle kadının hayatındaki yeri düşünüldüğünde parmağından hiç çıkarmayacağı bir takının çok özel olmasını istemesi elbette tesadüf değil. Evliliği boyunca kalbinde ve parmağında bir mühür gibi alyansını taşıyan kadının bu mührü elbette dikkatli bir şekilde seçmesi gerekiyor. İşte tam da bu düşünülerek son dönemlerde alyans modellerinde pek çok farklılık gündeme gelmiş durumda. Kalın, ince, yazılı, sade ve farklı renk seçenekleri gibi birçok modele sahip olan alyanslardan birini seçerken tarzınızı ve kullanım kolaylığını mutlaka dikkate almalısınız. Nişan töreninde kadın ve erkeğin birlikte karar vermesi ile alınan alyans öncelikle sağ elin yüzük parmağında kendine bir yer bulurken bu durum nikah töreninden hemen sonra sol elin yüzük parmağına geçmesi ile mühürlenmiş olur.



Alyans modelleri

Evlilik kararı kadar sizi zorlayabilecek bir şey daha varsa o da bir ömür boyu aynı takıyı takacak olmanız ve elbette bu takıyı yani alyansı alırken modele karar vermenizdir. Aşkın ve bağlılığın sembolü olarak nitelendirilebilecek olan alyans, hem kendinize hem de çevrenize karşı verdiğiniz sözü hatırlatacak olan bir nişane özelliğine sahiptir. Yıllarca sadece sarı ve yuvarlak bir model olarak üretilen alyans modelleri, son dönemlerde birbirinden ilginç şekil ve modeller ile çekiciliğini arttırmış durumda.



Klasik alyans

Annelerimizden ve babalarımızdan gördüğümüz sarı, yuvarlak ve sade bir görüntüye sahip olan klasik alyans modelleri hala pek çok kişinin ilk tercihi arasında yer alıyor. Kullanım kolaylığı dikkate alındığında kalın modellerden ziyade ince modellerin tercih edildiği bu alyans çeşitleri çok daha uzun yıllar ilk tercih olmaya devam edecek gibi görünüyor.



Gümüş alyans

Eğer altın takamıyorsanız, sevmiyorsanız ya da gümüş sizin için gerçek anlamda vazgeçilmez ise gümüş alyans modelleri sizin için en uygun seçenek olacaktır. Altın bir alyanstan farksız olarak üretilen gümüş alyans modelleri ile siz de istediğiniz ışıltıyı yakalayabileceksiniz.



Tamtur alyans

Birkaç yıl önce ortaya çıktığında fırtınalar estiren tamtur alyans görüntü itibarı ile kadınları etkisi altına alsa da ne yazık ki kullanım kolaylığı açısından aynı etkiyi yaratamıyor. Eğer hiçbir şekilde ev işi yapmıyorsanız ya da yüzükle ev işi yapmaya alışıksanız elbette bu alyans modelini tercih edebilirsiniz. Aksi halde bu model sizi zorlayabilir ya da sadece özel günlerde kullanmak üzere bir tane alabilirsiniz.



Beyaz alyans

Giyim tarzı ve genel duruş itibarı ile sadelikten ve gösterişten uzak kadınların tercih ettiği beyaz alyans modeli, taşlı ve sade modelleri ile bir hayli çekici. Böyle bir model tercih ettiğinizde eşinizin de bu renklerden bir alyans seçmesi gerektiğini unutmamalısınız. Beyaz alyans modellerinde aralarında sarı rengin de eklendiği modeller ise hem sadelik hem de şıklığı aynı anda talep eden kadınların imdadına yetişiyor.



Kare alyans

Alyans denildiğinde akla gelen yuvarlak modelin yerini son zamanlarda kare alyans modelleri almaya başladı. Estetik açıdan farklı bir duruşa sahip olan kare alyans çeşitleri, ince ve farklı yapıları ile kadınların son dönemlerdeki gözdeleri arasında yer alıyor. Eğer klasik alyans modellerine bakıp hiçbirinin size uygun olmadığını düşünüyorsanız belki de şansınızı kare alyans çeşitlerinde denemelisiniz.



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