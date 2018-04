Aileniz, eş dost, hatta konu komşu sormaya başladı: “Çocuk ne zaman?” Onlara eşinizin istemediğini söyleyemiyor olabilirsiniz ama kendinize eşinizin de haklı olabileceğini hatırlatıp kaygılarını doğru iletişimle giderebilirsiniz.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakçı/Bebeğimle Elele



Sevdiğiniz adamla sonunda hayallerinizdeki gibi bir yuva kurdunuz. Her şey çok güzel gidiyor, ta ki çevrenizdeki tüm tanıdıklarınız sözleşmiş gibi, “Eeee, çocuk ne zaman?” diye sormaya başlayana kadar. Evet, evlenmek beraberinde çocuk düşüncesini getirse de bazen çiftler evlenmeden önce konuyu hiç konuşmadıkları için birden bu soruyla karşılaşmak onları şaşırtabiliyor. Bazen de birinin çocuk isteyip diğerinin hazır olmaması, sıklıkla da erkeğin “Ben henüz baba olmaya hazır değilim” cevabı dengeleri bozabiliyor.



Peki gerçekten çocuğa hazır olmak diye bir durum var mı? Psikolog Serap Duygulu, “Evet, çocuğa hazır olmak diye bir durum var. Konu sadece çocuk sahibi olmak, bunu çok istemek değil. Pek çok açıdan hazır olmaktan bahsediyoruz. Çocuk sahibi olmaya hazır olmak demek, bir çocuğun sorumluluğunu taşımaya ve aynı zamanda tüm hayatınızın baştan sona değişmesine de hazır olmak demektir. Bu açıdan; psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal olmak üzere per açıdan hazır olmak gerekiyor” diyor.

Aslında artık birer yetişkin olan çiftler çocuk isteyip istemedikleri konusunda net karar verebiliyorlar. Burada sorunu yaratan toplumsal baskılar nedeniyle çocuk sahibi olmaya karar vermek oluyor. Genellikle bir yuva kurulunca aile büyükleri, konu komşu, arkadaşlar hep “Çocuk ne zaman?” sorusunu yöneltiyor ve bu soru da çiftler üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturuyor. Çünkü arkasından “Acaba çocukları olmuyor mu?” sorusu ve kaygısı başlıyor. Günümüzde sebebi bilinemeyen kısırlıkların arkasında hep psikolojik kaygı ve yoğun stres duygusunun yattığı biliniyor. Psk. Duygulu, “Çiftler için, her ikisinin de çocuk istediği ve ciddi bir ekonomik sorun yaşamadıkları her an çocuk sahibi olmak için uygundur” diyor.

Evlilikte eşlerden biri çocuk istemiyorsa ve diğerinin baskısı ile çocuk sahibi olunuyorsa, bu durum ileride ciddi problemlere yol açabiliyor. Psk. Duygulu, özellikle erkeklerin çocuklarını kabul etmek ve hayatlarına almak için geçirdikleri sürenin bazen 18 aya kadar uzadığını belirtiyor. Zira anne hamileliğin başından itibaren çocuğuyla fiziksel, psikolojik, biyolojik ve nörolojik olarak bağ kurabilirken baba adayı süreci, dışarıdan takip etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle bir erkeği, tüm bunların üzerine bir de onun rızası olmadan zorla baba yapmak, hem karısına, hem de çocuğa karşı öfke duymasına ve onlara hayatını engelleyen varlıklar olarak bakmasına neden olabiliyor. Zamanla evlilikte de ciddi sorunlar ortaya çıkarak sonuç boşanmalara kadar gidebiliyor.



Onun kaygılarını anlayın

Erkek çocuk istemiyorsa, nedenlerini ve varsa kaygılarını iyi anlamak ve gidermek yoluna gitmek gerekiyor. Psk. Serap Duygulu, erkeğin kendine göre haklı sebepleri olabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Zira evliliğin başında eşler henüz birbirini tanıma ve ortak hayata alışma dönemindeyken, çocuk sahibi olmak bütün o planları değiştirecek ve hayatın akışını çocuk üzerine kurmak gerekecek. Üstelik annenin özellikle ilk aylarda sürekli bebeğiyle ilgilenmesi erkek için bir anlamda ikinci planda kalmak anlamına gelebiliyor. O nedenle erkeğin bu isteksizliğini ve kaygılarını iyi anlamak ve gidermeye çalışmak evlilik için de çok önemli. Aynı durum erkek için de kadın için de geçerli.” Psk. Duygulu’ya göre erkekler için çocuk sahibi olmaktan çekinmenin arkasında yatan duygu genellikle istedikleri gibi hareket edememek, özgürlüklerin kısıtlanması ve çocuk için iyi anne-baba olamama, çocuğa sağlıklı bir gelecek verememe korkusu gibi sebepler olabiliyor. Bu kaygıları iyi anlamak ve karşılıklı olarak gidermeye çalışmak, gerekirse çocuk isteğini iki tarafın hazır olacağı zamana ertelemek en doğrusu oluyor.



İstemiyor çünkü...

Elbette her birey kendi geçmişinde yaşadığı olayların gelecekte de yaşanacağı korkusu duyabiliyor. Geçmiş kaygılar nedeniyle bugün bazı adımları atmaktan, bazı kararları almaktan çekinebiliyor. Baba olmak da böyle bir şey. Geçmişte kendi babasından ilgi ve sevgi görmemiş ya da sağlıklı bir baba-çocuk ilişkisi kuramamış bir erkek, çocuğu için iyi baba olamayacağı korkusu yaşayabiliyor. Psk. Serap Duygulu, anne ve baba adaylarını en çok korkutan duygunun çoğunlukla çocuğuna iyi bir ebeveyn olamamak korkusu olduğunu söylüyor, “O nedenle durumu iyi anlamak ve gerekirse bu kaygıları gidermek için bir uzman desteği almak doğru bir yaklaşım”diyor.