Bebekten sonra evlilik

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Hayatınızın bir dönemi sadece bu cümleyle geçmez mi? “O geldikten sonra eğlence anlayışımız değişti... O geldikten sonra uyku saatimiz değişti... O geldikten sonra evliliğimiz değişti...” Evet, çünkü o geldikten sonra artık tam bir aile olursunuz ve bazen aile olmaya alışmak sanıldığı kadar kolay olmaz.

Yazı: Nilgün Yıldız



Bebeğinizin gelişini planlamış olabilirsiniz. Bir sürü kitap okumuş, ilişkinizin bebekten önceki gibi olması için neler yapacağınızı günlerce araştırmış da olabilirsiniz. Fakat bebek doğduğu andan itibaren tüm bildiklerinizi unutabilir ya da iş uygulamaya gelince başarısız olabilirsiniz. Üzülmeyin çünkü her yeni anne adayı bu tür sorunlar yaşayabiliyor. ‘Merhaba Bebek’ kitabının yazarı, aynı zamanda İstanbul Parenting Class’ta anne ve babalara danışmanlık yapan Uzman Psikolog Sinem Olcay Kademoğlu, “Planlanmış ve istenen pek çok doğumda bile, anne ve baba adayını zorlayan bir sürü değişiklik meydana geliyor. Çocuk sahibi olmak kadınlar için en büyük değişimlerden biri. Anne adayının bedeni, dünyaya bakış açısı ve hem ilişkilerini hem de kendi yaşam hikayesini algılayışı değişiyor. Aynı şekilde baba için de artık hiçbir şey eskisi olmuyor. Hem erkek hem kadın; zamanını, uykusunu, gelirini, ailesini, arkadaşlarını ve hayattaki rolünü yani her şeyi artık çocuğuyla paylaşmaya başlıyor. Yaşamımıza çocuğu yerleştirmek büyük bir değişim demek ve büyük değişimler genelde krizi de beraberinde getirir. Ama bu kriz hem anne-baba hem de bebek için kazanımla sonuçlanan olumlu bir deneyim olabiliyor” diyor



Anne ve baba olmak

Bebeğin doğumu, verdiği gurur ve mutluluk duygusuyla anneler genelde olumlu etkileniyor fakat zaman zaman bebek bakımının zorlukları ve ebeveynliğe geçişin yarattığı baskı yüzünden olumlu duyguların yerini kızgınlık ve kırgınlığın aldığı da oluyor. Kademoğlu, genelde olumlu ve olumsuz duyguların arka arkaya meydana geldiğini belirtiyor ve “Anne bir gün kendini eşine, işine, eski yaşamına uzak ve ayrı hissederken ertesi gün arada yeni bir bağ oluştuğu için daha yakın hissedebiliyor. Bu iniş çıkışlı durum, özellikle doğumdan sonra uyumlu ve mutlu ‘pembe bir yaşam tablosu’na hemen ulaşmayı bekleyen annelerde daha çok görülüyor. Doğum sonrası süreçle ilgili beklentilerin gerçekçi olması ve bebekli yaşama hazırlığın iyi yapılması kadınların doğum sonrası meydana gelen çalkantıları daha çabuk aşmasına yardımcı oluyor” diyor.



İşe dönüş

Bazen anneler doğumdan sonra işe gitmek istemiyor fakat baba çalışan bir kadın istiyor. Bebekten sonra işe devam edip etmeme kararı oldukça temel bir yaşamsal seçim. Burada birey olarak annenin istek ve tercihleri ön planda olsa da baba ve bebek için de önemli etkiler ortaya çıkacağı için çok dikkatli şekilde düşünülmesi, sabırlı bir bekleme ve deneme sürecinden sonra karar verilmesi önem taşıyor. Babaların bu aşamada eşlerine karşı baskıcı olmaktan uzak, destekleyici bir yaklaşım sergilemesi ama kendi fikirlerini de net şekilde ifade etmesi önemli. Evlilikteki pek çok konuda olduğu gibi burada da açık ve dürüst iletişim tüm ailenin iyiliği için en doğru kararın verilmesine büyük katkı sağlıyor.



Erkek de depresyona giriyor

Erkekler için de babalık rolünü benimsemek, aile olmanın getirdiği yeni sorumlulukları almak ve eşiyle değişen ilişkisine uyum sağlamak zor bir iş. Bu dönemde ilişki içindeki dengeleri korumak daha önce hiç olmadığı kadar çok çaba gerektirebiliyor. Erkeğin, yeri geldiğinde geride durup özveride bulunması yeri geldiğinde ise olayın kontrolünü eline alıp daha aktif bir rol oynaması gerekiyor. Doğumdan sonraki ilk dönemde pek çok baba ne yapacağını bilememekten, ilerleyen zamanda da kendini dışlanmış hissetmekten şikayet ediyor. Aslında bu sıkıntılar şikayet şeklinde bile olsa söze dökülüyorsa eşler kendi aralarında bir çözüm bulabilirler demektir. Daha kötüsü, bu sıkıntılardan hiç bahsedilmemesi. Erkeklerin, ‘Şu anda en önemli olan şey bebek ve eşimin iyi hissetmesi’ gibi duyarlı ve özverili bir yaklaşım oluşturmaya çabalarken farkında olmadan hem kendi ihtiyaçlarından hem de aile meselelerinden uzaklaştığı görülebiliyor. Zaman ilerledikçe bastırılan ihtiyaçlar ailenin huzurunu bozup gerginliği fazlasıyla artırabiliyor. Doğumdan sonraki ilk dönemde pek çok baba ne yapacağını bilememekten, ilerleyen zamanda da kendini dışlanmış hissetmekten şikayet ediyor. Özellikle bebek odaklı bir yaşam anne tarafından çok benimseniyor ve uzun sürüyorsa, babalarda depresyon görülme ihtimali ortaya çıkabiliyor.



