İlişkinizin en zor dönemleri bitti; flört dönemini tamamladınız. Şimdi ne olacak? Belki de evliliğe doğru giden yolda sıra insanlık için küçük olsa da sizin için büyük bir adımda; birlikte yaşamaya başlamakta!
Yazı: Nilgün Yıldız
Siz annenizle bile aynı evde
yaşayamazsınız... Kız kardeşiniz için
“Ancak 30’uma kadar katlanırım” dersiniz, en
yakın arkadaşınızla aynı evi paylaşmayı bile
düşünmezsiniz. Oysa iş aşka geldi mi gemileri
yakarsınız, öyle değil mi? Cevap ‘evet’ ise siz de
yakışıklının birlikte yaşama fikrini kabullenmeye
başlamış olmalısınız. “Hadi birlikte yaşayalım”
dediği anda elinizde bavulunuzla kapıda bittiniz
bitmesine de en zor kısmı sizin düşündüğünüz
gibi bavul toplama kısmı değil; asıl zor kısmı
kapının eşiğinden girdikten sonra başlıyor. Kolay
gelsin mi diyelim, gazanız mübarek olsun mu?
Banyo
Bizim için banyo demek AVM’lerdeki kozmetik
mağazalarının sıkıştırılmış hali demek olduğuna
göre; banyo en hassas konu. Bir kere bunun
saç kurutma makinesi var, maşası var, makyaj
malzemeleri var, vücut kremleri, maskeleri,
şampuanları, saç kremleri, yağları, var da var!
Bütün banyoyu ele geçirme şansınız varsa
şanslısınız ama yoksa yandınız demektir. En
acilinden kendinize büyük kutular almalı ve ne
var ne yok içerisine tıkıştırmalısınız. Banyoda
yeterince dolap varsa, sevgilinizin eşyalarını,
zaten sadece tıraş seti, jöleden oluşacağına göre,
çaktırmadan “Ay bak böyle ne güzel oldu diii
miii?” deyip dolabın bir tarafına itebilirsiniz.
Banyoda bir de kıl-tüy meselesi söz konusu. Bir
kere eğer titiz bir sevgiliniz varsa sadece banyoda
değil evin her alanında yandınız demektir. Çünkü
saçlarınız öbek öbek döküldükçe toplamaya
çalışacak, etrafı dağıtmamak için elinizden geleni
yaptıkça sanki görünmeyen bir el arkadan her
yeri dağıtıyormuş gibi olacak. Bu arada eğer siz
titizseniz yine yandınız çünkü erkek tüyü ve kılı
aynı bizim saçımız gibi hiç bitmez. Bu arada her
kadının kanayan yarası klozet kapağı olayına
da değinmeden geçmemek gerekiyor. Çünkü
birlikte yaşamaya başlamak demek, klozet kapağı
ses çıkarmadan nasıl kapanır öğrenmek demek.
Siz her banyoya girdiğinizde önce o kapağı
kapatacaksınız. Sonrasında ne yapacaksanız
yapacaksınız!
Dolap
Önemli problemlerden biri de, dolap yerleştirme
aşaması. Tabii ki birlikte yaşamaya başlamak
güzel günlerin başlangıcı ama dolap için aynı
şeyi söylemek çok da doğru olmayacak. Bir kere
eve adım attığınızda sizin için alınmış bir dolap
yoksa ve siz sevgilinizin dolabını kullanmak
zorunda kalacaksanız, kibarlığı bırakın! “Ben
şuraya sığışırım, şuraya da bir gömleğimi asarım,
ay elbisemi de şuraya katlayıp koyarım” dediğiniz
anda, dar alanda kısa paslaşmalarda yılın
futbolcusu ödülünü kazanmak için hazır olun.
Bu kadar çok kıyafeti iki göze sığdırabilen kadın
bence daha annesinin karnına düşme cesaretini
bile gösterememiştir. Fakat bu söylediklerim
sizi gaza getirmesin ve ilk günden arızaya
bağlatmasın. Bunun yerine en acilinden duvar
ölçüsü alıp bir dolap yaptırmak için sevgilinizi
ikna etmeye başlamalı ya da en azından dolabın
gömlek kısmını kapmalısınız.