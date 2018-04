Birlikte yaşama rehberi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İlişkinizin en zor dönemleri bitti; flört dönemini tamamladınız. Şimdi ne olacak? Belki de evliliğe doğru giden yolda sıra insanlık için küçük olsa da sizin için büyük bir adımda; birlikte yaşamaya başlamakta!

Yazı: Nilgün Yıldız



Siz annenizle bile aynı evde yaşayamazsınız... Kız kardeşiniz için “Ancak 30’uma kadar katlanırım” dersiniz, en yakın arkadaşınızla aynı evi paylaşmayı bile düşünmezsiniz. Oysa iş aşka geldi mi gemileri yakarsınız, öyle değil mi? Cevap ‘evet’ ise siz de yakışıklının birlikte yaşama fikrini kabullenmeye başlamış olmalısınız. “Hadi birlikte yaşayalım” dediği anda elinizde bavulunuzla kapıda bittiniz bitmesine de en zor kısmı sizin düşündüğünüz gibi bavul toplama kısmı değil; asıl zor kısmı kapının eşiğinden girdikten sonra başlıyor. Kolay gelsin mi diyelim, gazanız mübarek olsun mu?



Banyo

Bizim için banyo demek AVM’lerdeki kozmetik mağazalarının sıkıştırılmış hali demek olduğuna göre; banyo en hassas konu. Bir kere bunun saç kurutma makinesi var, maşası var, makyaj malzemeleri var, vücut kremleri, maskeleri, şampuanları, saç kremleri, yağları, var da var! Bütün banyoyu ele geçirme şansınız varsa şanslısınız ama yoksa yandınız demektir. En acilinden kendinize büyük kutular almalı ve ne var ne yok içerisine tıkıştırmalısınız. Banyoda yeterince dolap varsa, sevgilinizin eşyalarını, zaten sadece tıraş seti, jöleden oluşacağına göre, çaktırmadan “Ay bak böyle ne güzel oldu diii miii?” deyip dolabın bir tarafına itebilirsiniz. Banyoda bir de kıl-tüy meselesi söz konusu. Bir kere eğer titiz bir sevgiliniz varsa sadece banyoda değil evin her alanında yandınız demektir. Çünkü saçlarınız öbek öbek döküldükçe toplamaya çalışacak, etrafı dağıtmamak için elinizden geleni yaptıkça sanki görünmeyen bir el arkadan her yeri dağıtıyormuş gibi olacak. Bu arada eğer siz titizseniz yine yandınız çünkü erkek tüyü ve kılı aynı bizim saçımız gibi hiç bitmez. Bu arada her kadının kanayan yarası klozet kapağı olayına da değinmeden geçmemek gerekiyor. Çünkü birlikte yaşamaya başlamak demek, klozet kapağı ses çıkarmadan nasıl kapanır öğrenmek demek. Siz her banyoya girdiğinizde önce o kapağı kapatacaksınız. Sonrasında ne yapacaksanız yapacaksınız!



Dolap

Önemli problemlerden biri de, dolap yerleştirme aşaması. Tabii ki birlikte yaşamaya başlamak güzel günlerin başlangıcı ama dolap için aynı şeyi söylemek çok da doğru olmayacak. Bir kere eve adım attığınızda sizin için alınmış bir dolap yoksa ve siz sevgilinizin dolabını kullanmak zorunda kalacaksanız, kibarlığı bırakın! “Ben şuraya sığışırım, şuraya da bir gömleğimi asarım, ay elbisemi de şuraya katlayıp koyarım” dediğiniz anda, dar alanda kısa paslaşmalarda yılın futbolcusu ödülünü kazanmak için hazır olun. Bu kadar çok kıyafeti iki göze sığdırabilen kadın bence daha annesinin karnına düşme cesaretini bile gösterememiştir. Fakat bu söylediklerim sizi gaza getirmesin ve ilk günden arızaya bağlatmasın. Bunun yerine en acilinden duvar ölçüsü alıp bir dolap yaptırmak için sevgilinizi ikna etmeye başlamalı ya da en azından dolabın gömlek kısmını kapmalısınız.