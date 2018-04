Düğün mekanları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gelin adayları için mini bir rehber...

HAYAL SINIRLARININ ÖTESİNDE

360Entertienment Group’un DoubleTree by Hilton Moda Oteli’nin terasında yer alan, tarihi yarımada ve adaların muhteşem deniz manzarasına hakim mekanı 360East Moda, çiçeği burnunda çiftlere yıldızların parıltısı altında eşsiz güzellikle bir yaz düğünü yaşatıyor. 360East Moda, yeni çiftler ve davetlileri için keyifli bir ortam yaratırken, bir düğün öyküsünü hayal sınırlarının ötesine taşıyor.

Adres: Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. No: 31 Kadıköy / İstanbul

(DoubleTree by Hilton Moda Oteli, 12. kat)

Tel: 0216 542 43 50 - 51 / 0530 789 0 360