Birliktesiniz... Güya! Aynı evdesiniz ama aslında apayrısınız. Çevremizde pek çok evli çift var ama evli çiftlere bakıldığında çok az evliliğin ilişki barındırdığını söylemek mümkün.

Yazı: Yeşim Varol Şen

BOŞANMALAR NEDEN ARTTI?



“Aynı evde yaşıyoruz ama birbirimiz yokmuş gibi davranıyoruz. Aynı masada yemek yerken bile konuştuklarımız birkaç kelimeyi geçmiyor ve hep birbirinin aynı. Evde varlığıyla yokluğu belli bile değil.”

ESRA, 37



“En son ne zaman baş başa bir şey yaptığımızı hatırlamıyorum bile. Çocuklar evden çıktığından beri aramızda bir mesafe var sanki. Aynı masada yemek yiyip aynı yatakta uyuyoruz ama beraber gülmeyi, beraber dertleşmeyi bırakalı çok oldu. Ama evlilik böyle bir şey değil mi zaten? Sen yemek hazırlarsın, o ekmek alır gelir.”

AYSUN, 42



“Eskiden birlikte çok eğlenirdik. Filmler izler, tavla filan oynardık. Şimdi ben televizyon, o bilgisayar karşısında geçiyor akşamlarımız. Artık birlikte dışarı çıkmak, arkadaşlarımızla buluşmak konusunda da isteksiz. Bunalımda mıyız acaba?”

BÜRÇE, 33



“Bakıyorum da arkadaşlarıyla beraberken keyfi çok yerinde. Ama evde yalnızsak hep çok yorgun ve hep uykusu var. Ben de onu beklemekten sıkıldım. Kızlarla takıldığım zaman daha iyi vakit geçiriyorum.”

SERPİL, 29



