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Çeyiz serme

Sen tut iki üniversite bitir, yurt dışında oku, bilmem kaç tane dil bil, aykırıyım ben marjinalim diye gezin etrafta. Ama tut, davul zurnayla aldır o eşyalarını bir sürü kadına evde sergi yap. Hayatımda ilk defa çeyiz serme diye bir olaya gittiğim için anlayamadım ne yapacağımızı. Gayet şıkır şıkır giyinip gittim. Meğer gelinin evini temizleyecekmişiz. Oldu canım; işim gücüm yok bütün günümü hatunun evini silmeye ayıracağım. Ben ki evde bulaşık fazlalaşınca ‘atsam mı acaba bunları?’ diyen biriyim. Ayy bir sinirlendim olayı anladığımda, elimde temizlik süngerini gördüğüm an kan beynime sıçradı. Tutsana bir kadın, mis gibi yapsın evini. Hayır, bir de yine o karınca akrabalarla yapıyoruz bu işi. Bir sürü kadın minnacık evi temizliyor ve birbirlerinin temizliğine laf sokup duruyor. Hemen oradan kaçma planları yapıyordum ki, artık geç olduğunu fark ettim. Bari bu işten zevk alayım diyerek yatak odasını aldım. Siz de muhakkak orayı seçin, elbiseler takılar onları düzenlemek daha zor ama daha eğlenceli.



