Çeyiz serme
Sen tut iki üniversite bitir, yurt dışında
oku, bilmem kaç tane dil bil, aykırıyım
ben marjinalim diye gezin etrafta. Ama
tut, davul zurnayla aldır o eşyalarını bir
sürü kadına evde sergi yap. Hayatımda
ilk defa çeyiz serme diye bir olaya gittiğim
için anlayamadım ne yapacağımızı.
Gayet şıkır şıkır giyinip gittim. Meğer
gelinin evini temizleyecekmişiz. Oldu
canım; işim gücüm yok bütün günümü
hatunun evini silmeye ayıracağım. Ben
ki evde bulaşık fazlalaşınca ‘atsam mı
acaba bunları?’ diyen biriyim. Ayy bir
sinirlendim olayı anladığımda, elimde
temizlik süngerini gördüğüm an kan
beynime sıçradı. Tutsana bir kadın, mis
gibi yapsın evini. Hayır, bir de yine o
karınca akrabalarla yapıyoruz bu işi.
Bir sürü kadın minnacık evi temizliyor
ve birbirlerinin temizliğine laf sokup
duruyor. Hemen oradan kaçma planları
yapıyordum ki, artık geç olduğunu fark
ettim. Bari bu işten zevk alayım diyerek
yatak odasını aldım. Siz de muhakkak
orayı seçin, elbiseler takılar onları
düzenlemek daha zor ama daha eğlenceli.