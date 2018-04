Evlenmek için 15 nedene ihtiyacınız var

Evlenmek istiyor, fakat evlilik konusu açıldığı anda kalbiniz küt küt atmaya başlıyor, elleriniz titriyor ve bir an önce birlikte olduğunuz kişiden kaçmanın planlarını yapmaya başlıyorsanız, belki de evlenmek için gerekli olan 15 nedeni bilmiyorsunuz...

Yazı: Nilgün Yıldız



1. EN GÜZEL SÖZ

Birini sevdiğinizi daha güzel neyle ispatlayabilirsiniz ki… Sevdiğiniz insanla birlikte bir ömür boyu birlikte yaşamak istediğinizi kanıtlıyor ve bunun için bozulması zor bir söz veriyorsunuz. Sevgilinizin evlilik teklifini kabul etmek, karşınızdakine sonsuz güven vermek, onu ne kadar çok sevdiğinizi göstermek adına yapılabilecek en güzel şey.





2. HAYATI PAYLAŞMAK

İnsan olmanın en doğal yanı sosyal olmak. Hepimiz biliyoruz ki yalnızlık biz insanoğlunun üstesinden gelebileceği bir şey değil. Hayatımızın bir döneminde de olsa mutlaka birini sevmeye, biri ile olmaya ihtiyaç duyarız. Çünkü hepimiz biriyle ilgilenmek, ilgilenilmek, sevilmek ve sevmek isteriz. Evlilik bu insani isteği bize sunan en güzel anlaşmalardan biri.





3. BÜYÜMEK

Birkaç yıl öncesine geri dönün. Nerede akşam orada sabah eğlenceler, çılgın ilişkiler ve bitmeyen aşk acıları... O zaman bu yaşadıklarınız size çok güzel gelse de artık büyüdünüz ve düzenli, huzurlu bir ilişki istemeniz çok normal. Çünkü etrafınızdaki birçok arkadaşınız evlendi belki çocukları oldu. Şimdi her buluştuğunuzda onların eşleri ve çocuklarının yanında yalnız kalmak yerine sizin de bir eşiniz ve çocuklarınız olsa fena mı olurdu?





4. HAYATIN BÖLÜMLERİ

Aslında hayatı bir bilgisayar oyununa benzetirsek farklı bölümlerden oluşuyor diyebiliriz. Eğer oyunun bir sonraki bölümüne geçmek istiyorsanız, evlilik kilitleri açtıracak en önemli bölümlerden biri. Eğer birini gerçekten seviyorsanız onunla birlikte olmak ve bir hayatı paylaşmak oyunun en güzel bölümlerinden biri olacak. Zamanı geldiğinde oyunu galip bitirmek istiyorsanız gelecek bölümlere geçmenizde fayda var.





5. GELENEKLER

Özellikle Türk toplumuna baktığımızda son yıllarda boşanmalar artsa da evlilik kurumuna duyulan saygının devam ettiğini görüyoruz. Birlikte yaşamak kavramı yavaş yavaş kabul edilebilir fakat yine de evlilik kurumunun yerini alamaz. Ailenizin istekleri, dostlarınızın tavsiyelerini yerine getirmek adına evlilik geleneklere uymak anlamına da gelir.





6. GERÇEK SEVGİ

Eğer bir erkekle birkaç yıldır birlikteyseniz ve hala çok mutlu olduğunuzu düşünüyorsanız neden evlilik için hazır olmayacaksınız ki… Belki de düşündüğünüzden daha fazla hazırsınız fakat korkuyorsunuz. Eğer birini seviyor ve onun da sizi her halinizle sevdiğini düşünüyorsanız aslında aradığınız beyaz atlı prensi bulmuşsunuz demektir.





7. DESTEK EKİBİ

Evliliğin bütünleyici bir yanı da var. Başınıza bir şey geldiğinde eşinizin yanınızda olacağını bilirsiniz çünkü... Sadece mutlu günlerinizde değil zor günlerinizde de yanınızda yaslanacağınız biri vardır. Bazen şımarabilir, bazen kapris yapabilirsiniz. Çünkü eşinizin sizin huysuzluklarınıza katlanacağını bilirsiniz. Böyle birinin olduğunu bilmek ise her zaman kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur.





8. MOTİVASYON

Hayatta risk almak için ihtiyacınız olan motivasyonu evli olduğunuz erkekten alabilirsiniz. Çünkü yapmak istediğiniz değişikliklerde yalnız olmadığınızı bilirsiniz. Örneğin iş değiştirmek istediğinizde eşinizin size destek olacağını, hasta olduğunuzda yanınızda olacağını bilmek size güven verir. Evliliğin en önemli yanlarından biri de güvende hissetmektir.





9. İLİŞKİNİN ADI

Yıllardır biriyle çıkıyor olabilirsiniz fakat biri ile çıkmakla evlenmek arasında her bakımdan fark vardır. Evlilik resmi bir kurumdur ve ilişkinizi resmileştirmek hem sizin hem de birlikte olduğunuz kişi adına sevginin kanıtıdır. Neden sevdiğiniz insanla daha ciddi bir birliktelik yaşamayasınız ki?





10. KURALLAR

Evlilik tüm toplumlarda kabul edilmiş bir kurumdur. Eğer hayatta kalmak için çalışmak, para kazanmak ve yazılmayan kurallarla yaşamayı kabul ediyorsak evliliğin de bu kurallardan biri olduğunu unutmamalıyız. Demode gibi görünse de evlilik kurumu hala insanların birbirini sevdiğini göstermesinin en iyi yoludur.





11. OLGUNLAŞMA

Evlilik olgunlaşmanın en önemli süreçlerinden biri. Evlilikle birlikte erkekler eşine karşı getireceği sorumluluklar nedeniyle olgunlaşır. Kadınlar da evlilikle birlikte evin sorumluluğunu alır ve sonrasında çocukla birlikte olgunluklarının en üst seviyesini yaşarlar. Her iki taraf artık kendileri için değil birbirleri için yaşamaları gerektiğini düşünmeye başlar.





12. ÇOCUKLAR

Arkadaşlarınızın çocukları kucağınızdan inmiyor mu? Dergide çocuk fotoğrafları gördüğünüzde ne kadar tatlı olduklarını mı düşünüyorsunuz? Evlilikle birlikte siz de çocuk hayalinize kavuşabilirsiniz.





13. FİNANSAL SORUMLULUK

Erkek arkadaşınız varken mali konular konusunda daha rahat davranıyor olabilirsiniz. Gezmek, tozmak dışında çok fazla bir endişeniz olmaz. Fakat evlendikten sonra her iki taraf da geleceği güvence altına alma telaşına girdikleri için daha tutumlu davranır. Bu da çoğu zaman maddi açıdan güvence anlamına gelmektedir.





14. ÇİFT OLMAK

Dünya milyonlarca insanla doludur fakat bu milyonlarca insan arasından bir erkek arkadaşınız olsa dahi eve gittiğinizde yalnızsınızdır. Sorunlarla tek başınıza savaşır, üzüldüğünüzde ancak bir arkadaşınızı arayarak dertleşirsiniz. Oysa evlilikte iş hayatının yorgunluklarını bırakıp eve girdiğinizde sizinle sorunlarınızı paylaşacak biri olur ve siz onun orada olduğunu bilerek mutlu olursunuz. Hayatı sizin gözünüzden gören sizin yaşadıklarınızı anlayan biriyle her istediğinizde beraber olmak oldukça güzeldir.





15. BİRİYLE YAŞAMAK

Şu an genç olduğunuz için belki de yaşlandığınızda ne olacağını çok umursamıyor olabilirsiniz. Oysa yaşlandıkça sizin için özel olan biriyle vakit geçirmek kadar güzel bir şey olmayacak. Size bakacağını, sizi anlayacağını ve sizi herkesten çok daha iyi tanıyacağını bildiğiniz biriyle olmak bir ayrıcalık.