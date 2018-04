Evlilik katili “modernlik” mi?

Evlilik aşkı öldürüyor mu?

Modernlik; evliliğin, ilişkilerin katili mi? Zor bir soru. Aslında bu, modernlikten ne anladığımızla alakalı galiba… Ama gerçek olan şu ki günümüzde ‘modernlik’ adı altında sistemin ‘süper’ kadınlar, hatta belki de ondandır ‘süper’ erkekler yaratma çabası var. Bundandır; kariyer de yapan, çocuk da bakan, yemek de pişiren, tüm bunların arasında da kocasının işveli, seksi ‘sevgilisi!’ olmaya çabalayan tonlarca kadın etraft a can çekişiyor. Bir yanda da, sahip olunması gerektiği sürekli dikte edilen, ‘kaliteli hayat’ı yakalamaya çabalayan tonlarca erkek de eşek gibi para kazanmaya çalışıyor! Hoş onlar zaten böyle büyütüyorlar, ‘ataerkil’ düzende; suya, sabuna, çocuğa hatta kadınlarına bile dokunmadan, para odaklı! Hal böyle olunca; nereye, neden yetişmeye çalıştığını bilmeyen milyonlarca; mutsuz, sevgisiz, sinirli, doyumsuz insan doluyor her yan işte... Sonra, günümüz modern kadını daha fazla dayanamıyor ve genellikle ‘iş’i yerine ‘eş’ini bırakmayı tercih ediyor.



Peki, modernlikten ne anlıyoruz? Modern kadın, modern erkek ne demek? Günümüz çiftleri neden bir yastıkta 40 yıl kocayamıyor? Eşinin ‘entelektüel, modern’ olmasını isteyen erkeklerin kaçı, evlendikten sonra ‘eşim yemek yapmıyor’ diye boşanma davası açıyor? Eşinin/sevgilisinin arkadaşlarıyla dışarıya gitmesini, kendine zaman ayırmasını, yani ‘sosyalleşmesini’ kaç kadın, kaç erkek anlayışla karşılıyor, kıskançlık krizlerine girmiyor? Kaç modern erkek eşine, ev işlerinde, çocuk bakımında yardım ediyor? Kendini geliştirmesi için onu destekliyor? Evliliklerin/ilişkilerin katili ‘modernlik’ mi? Sizlere de sormak istedik…



Bağımlı erkekleri biz yaratıyoruz

Fulya Aybars / Orkestra Sanatçısı

“Şehirli modern ‘kadın ve erkeklerimiz’in artık bir yastıkta 40 yıl kocayamıyor olmalarının nedeni zaman. Her şeyin çok kolay elde edildiği ve harcandığı bir zamanda hoşgörü de, fedakarlık da, sevgi de yitip gidiyor. Ayrıca alaturkalık kötü bir şey değil bence, ne kadar kaçsam da kanımızda var. ‘Modern’ olarak adlandırdığımız kadınların en büyük sorunu, her şeyi üstlenmeye çalışmaları. Bir taraftan çalışma hayatı, bir taraftan çocuk ve eş. Ama kadınlar bunu kendi kendilerine yapıyorlar; bağımlı erkek ve bağımlı çocuk yaratmakta üstümüze yok!”