Modernlik; evliliğin, ilişkilerin
katili mi? Zor bir soru.
Aslında bu, modernlikten
ne anladığımızla alakalı galiba…
Ama gerçek olan şu
ki günümüzde ‘modernlik’
adı altında sistemin ‘süper’ kadınlar, hatta belki
de ondandır ‘süper’ erkekler yaratma çabası var.
Bundandır; kariyer de yapan, çocuk da bakan,
yemek de pişiren, tüm bunların arasında da kocasının
işveli, seksi ‘sevgilisi!’ olmaya çabalayan
tonlarca kadın etraft a can çekişiyor. Bir yanda da,
sahip olunması gerektiği sürekli dikte edilen, ‘kaliteli
hayat’ı yakalamaya çabalayan tonlarca erkek
de eşek gibi para kazanmaya çalışıyor! Hoş onlar
zaten böyle büyütüyorlar, ‘ataerkil’ düzende; suya,
sabuna, çocuğa hatta kadınlarına bile dokunmadan,
para odaklı! Hal böyle olunca; nereye, neden
yetişmeye çalıştığını bilmeyen milyonlarca; mutsuz,
sevgisiz, sinirli, doyumsuz insan doluyor her
yan işte... Sonra, günümüz modern kadını daha
fazla dayanamıyor ve genellikle ‘iş’i yerine ‘eş’ini
bırakmayı tercih ediyor.
Peki, modernlikten ne anlıyoruz? Modern kadın,
modern erkek ne demek? Günümüz çiftleri neden
bir yastıkta 40 yıl kocayamıyor? Eşinin ‘entelektüel,
modern’ olmasını isteyen erkeklerin kaçı,
evlendikten sonra ‘eşim yemek yapmıyor’ diye
boşanma davası açıyor? Eşinin/sevgilisinin arkadaşlarıyla
dışarıya gitmesini, kendine zaman ayırmasını,
yani ‘sosyalleşmesini’ kaç kadın, kaç erkek
anlayışla karşılıyor, kıskançlık krizlerine girmiyor?
Kaç modern erkek eşine, ev işlerinde, çocuk
bakımında yardım ediyor? Kendini geliştirmesi
için onu destekliyor? Evliliklerin/ilişkilerin katili
‘modernlik’ mi? Sizlere de sormak istedik…
Bağımlı erkekleri
biz yaratıyoruz
Fulya Aybars/ Orkestra Sanatçısı
“Şehirli modern ‘kadın ve
erkeklerimiz’in artık bir yastıkta 40
yıl kocayamıyor olmalarının nedeni
zaman. Her şeyin çok kolay elde
edildiği ve harcandığı bir zamanda
hoşgörü de, fedakarlık da, sevgi
de yitip gidiyor. Ayrıca alaturkalık
kötü bir şey değil bence, ne kadar
kaçsam da kanımızda var. ‘Modern’
olarak adlandırdığımız kadınların
en büyük sorunu, her şeyi
üstlenmeye çalışmaları. Bir taraftan
çalışma hayatı, bir taraftan çocuk
ve eş. Ama kadınlar bunu kendi
kendilerine yapıyorlar; bağımlı
erkek ve bağımlı çocuk yaratmakta
üstümüze yok!”