Evliliği sürdürebilir miyim? Özgürlüğüm bitecek mi? Düzenim bozulacak mı? Bu ve bunun gibi sorular evlilik öncesi kişide stres yaratıyor.

Evlilik öncesi endişelerinizi bir kenara bırakın

Aşık oluyorsunuz ve hayatı beraber paylaşmak isteyip evlilik kararı alıyorsunuz. Buraya kadar her şey güzel ancak hissedilen olumsuz duygular bu kararı aldıktan sonraki süreçte başlıyor. Evlilik öncesi sendromu, evliliğe kadar geçen süreçte hazırlıkların yoğunluğundan ve evliliğe psikolojik olarak hazırlanma becerisinde yaşanan sorunlardan kaynaklanan en stresli dönem. PSYCASE Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’tan Uzman Klinik Psikolog Merve Saraçoğlu, bu dönemde yaşanan stresin, evliliği sürdürebilme endişesi yaşamanın ve yeni bir düzene geçecek olmanın doğal ve geçici bir sonucu olduğunu vurguluyor. “Evliliği sürdürebilme endişesi, özgürlüğün biteceğinin düşünülmesi, alışılan düzenden yeni bir düzene geçecek olma fikri ve sorumlulukların artacak olması evlilik kararı alan çiftlerde görülen olağan stresin nedenleri arasında yer alıyor” diyen Saraçoğlu, evlilik stresiyle başa çıkmanın yollarını anlattı.

Acaba doğru insan mı?

Evlilik öncesinde çiftler kendilerine, “Acaba bu insan benim için doğru kişi mi?” “Hayatımı bu insanla geçirebilir miyim?” “Daha iyisi var mıdır?” gibi sorular sorabilir. Bu tür soruların oluşması normal ve geçici bir durumdur. İki farklı hayat tarzının bir evin içinde birleşecek olması, hazırlık aşamasında ailelerin fazla müdahil olması, hazırlık sürecinin yoğun ve karmaşık geçmesi özellikle gelin adaylarının daha fazla stresli hissetmesine neden olur. Bu dönemde her iki taraf için de evlilik konusunda kararsızlık durumu da görülebilir.

Yaşanan yoğun stresin önüne geçmek mümkün!

- Öncelikle bu durumun geçici ve keyifli bir olay için yaşandığının bilincinde olun.

- Bu süreçte ne istediğinize emin olun ve kararınızı değiştirmemeye özen gösterin.

- Evli arkadaşlarınızdan ya da ailelerden düğün ve evlilik ile ilgili fikir ve yardım alın ancak kafanızın karışmasına izin vermeyin.

- Cinsellik dahil evlilik ile ilgili hissettiğiniz tüm korkularınızı partnerinizle açıkça konuşun. Çözümsüz hissettiğiniz durumlarda bir uzmandan yardım alın.

- Bu süreçte gevşemenize yardımcı olacak aktiviteleri yapmayı ihmal etmeyin.

- Her ne olursa olsun yaşadığınız yoğunluğu ve karmaşayı sevdiğiniz insanla hayatı paylaşmak için yaptığınızı unutmayın ve sürecin keyfini çıkarın.