Evlilik teklifi erkekten mi gelmeli?

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eÇift.com kullanıcılarına "Kadınlar da evlenme teklifinde bulunabilir mi?" sorusunu sordu.

Sevdiği erkeğin, romantik, ileride çocuklarına anlatabileceği bir evlenme teklifi ile gelmesi hala pek çok kadının hayali. Ancak kadının hayatın her alanında rolünün artması, erkeklerin bu konudaki fikrini de değiştirmiş görünüyor. eCift.com’un yaptığı ankete katılan erkeklerin yüzde 86'sı "evlenme teklifi kadından gelebilir" derken kadınların yüzde 54'ü ise evlenme teklifinin erkekten gelmesi gerektiğini düşünüyor.

Evlenme teklifi beklentisini eğitim seviyesi ve yaş aralığı da etkiliyor. Kadınların evlilik teklifi yapabileceği fikrini destekleyen erkeklerin yüzde 37'si üniversite mezunu. Ayrıca yine bu fikri destekleyenler çoğunlukla 30 yaş üstü erkeklerden oluşuyor. 23-30 yaş aralığındaki erkekler de ankette bu fikri destekleyenler arasında 2. sırada yer alıyor.

Üniversite mezunu kadınların yüzde 32'si ise kadınların da evlilik teklifinde bulunabileceği fikrini destekliyor.