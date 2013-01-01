İşte evliliğin en tehlikeli yılları

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Boşanmaların yüzde 40,3'ü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor...

Türkiye genelindeki boşanmaların yüzde 40,3'ü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşirken, evliliğinin 16'ncı ve daha ileri yılları bir diğer zorlu dönem olarak dikkati çekiyor.



Geçen yıla ilişkin boşanma istatistikleri, evliliklerde en riskli dönemin ilk 5 yıl olduğunu ortaya koydu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2013 yılında toplam 125 bin 305 çift boşandı. Türkiye genelindeki boşanmaların yüzde 40,3'ü evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,5'i evliliğin 6-10 yılı içinde, yüzde 14,1'i evliliğin 11-15 yılı içinde, yüzde 23,8'i ise 16 yıl ve üzeri evliliklerde görüldü.



Söz konusu dönemde en fazla boşanmanın gerçekleştiği İstanbul'da geçen yıl 27 bin 24 çift boşanırken, bu boşanmaların yüzde 36,5'i evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 22,2'si evliliğin 6-10 yılı içinde, yüzde 15'i evliliğin 11-15 yılı içinde, yüzde 26'sı da 16 yıldan uzun süren evliliklerde görüldü.



İstanbullu daha geç evleniyor

Geçen yıl, ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il erkeklerde 27,7, kadınlarda 24,8 ile İstanbul oldu.



Bazı şehirlerde ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, erkeklerde ortalama yaş İstanbul'da 27,7, İzmir'de 27,6, Eskişehir ve Antalya'da 27,3, Ankara'da 27,2, Bursa'da 27,1, Erzurum'da 26,5, Hakkari'de 26,3, Samsun'da 26,1, Ağrı'da 25,7, Siirt'te ise 25,1 olarak belirlendi.



Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı ise İstanbul'da 24,8, İzmir'de 24,6, Eskişehir ve Ankara'da 24,5, Antalya'da 24,1, Bursa'da 24, Hakkari'de 23,5, Samsun'da 23,4, Erzurum'da

22,8, Siirt'te 21,6, Ağrı'da ise 21,5 oldu.



"Kapitalizm, boşanmaya teşvik ediyor"

Türkiye Psikiyatri Derneği Ruh Sağlığı ve Medya Çalışma Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya, boşanmaların genellikle sosyo-ekonomik faktörlerden kaynaklandığını belirterek, ailelerin dağılmasında yoksulluk, gelir eşitsizliği, işsizlik, uygunsuz çalışma koşulları ve şiddet gibi sorunların ciddi rol oynadığını ifade etti.



Pek çok evliliğin baştan mutsuz kurulduğuna ve ilk 5 yılda sonlandırıldığına işaret eden Kaya, 16 yıl ve üzeri evliliklerde boşanmaların yüksek olmasının kadının boşanabileceği gücü ancak o yıllardan sonra kendinde bulmasıyla ilgili olduğunu söyledi.



(AA)