Kına gecesi nedir, nasıl bir ritüeldir bahsettik. Kına gecesini kendi tasarlamak isteyen gelinler için gerekli olanların bir listesini hazırladık.

Kına gecesi, gelinin akrabaları ve dostlarıyla birlikte artık yeni bir hayata uğurlandığı gece. Gelinin evinde geçirdiği son gece olduğu için hüzün ve sevincin iç içe geçtiği bu gece, her gelin için önemli. Gelinler artık nikah, düğün ve balayı kadar kına gecesini de tasarlıyor. Kına gecesi için pek çok organizasyon firması var. Hazır paketler halinde gece boyunca tüm ritüellerin yerine getirilmesini sağlayan bu organizasyon şirketlerinden yararlanabilirsiniz. Kına gecenizi kendiniz tasarlamak istiyorsanız sizler için eksiksiz bir liste oluşturduk. İşte kına gecesi için olmazsa olmazlar…





Kına Gecesi Kıyafeti



Kına gecesi denildiğinde en önemli detaylardan biri gelinin kıyafeti. Son yıllarda gelinlerin rağbet ettiği bindallılarda hâkim renk kırmızıyken, fuşya ve mor da artık çokça ilgi görüyor. Bindallı modellerine baktığımızda sarayda sultanların giydiği kıyafetleri aratmayacak tasarımlar görüyoruz. Özellikle kabarık, uzun kuyruklu bindallıları, uygun bir taçla tamamladığınızda gecede göz kamaştırmanız kaçınılmaz. Kına gecesi için gelinlerin diğer bir tercihi ise kaftan. Kaftan altın sırma işlemeli, kadife kumaştan yapılan bir kıyafet. Gösterişli bir kına gecesi için bindallı yerine kaftan tercih edebilirsiniz. Kaftan seçiminde gelinin vücud tipi oldukça önemli. Kaftan genellikle kadife kumaştan dikildiği ve kadife de tok bir kumaş olduğu için uzun boylu, zayıf gelinlerin daha iyi taşıyabileceği bir kıyafet. Eğer seçiminiz kaftan ise abiyenizi kalp yaka tercih edebilirsiniz. Abiyede sade, işlemesiz, krem ve pudra tonlarında bir kıyafet seçerseniz kaftanın göz alıcı işlemelerini ortaya çıkarabilirsiniz.





Kına Gecesi Aksesuarları

Kına sepeti, tepsisi, el gülleri, mumlar, kına, duvak, tefler, halay mendilleri ve gelin kemeri kına gecesi aksesuarlarının olmazsa olmazı. Kına gecesi aksesuarlarınızı sadece kına gecesi ürünlerini satan mağazalardan almanızı tavsiye ederiz. Böylece kına gecenizde kullandığınız aksesuarlar birbirini tamamlayıp bir bütün oluşturur. Kına gecesinin olmazsa olmazlarından biri de misafirlerinize vereceğiniz minik hediyeler. El aynaları, minik sabunlar ve biblolar bu hediye seçenekleri arasında. Kına sepetini bu hediyelerle doldurup misafirlerinizi sizi hatırlatan bu küçük hatıralarla mutlu edebilirsiniz.





Kına sepeti, tepsisi, el gülleri, mumlar, kına, duvak, tefler, halay mendilleri ve gelin kemeri kına gecesi aksesuarlarının olmazsa olmazı.





Kına Gecesi Müzikleri

Kına gecesi için müzik de önemli detaylardan biri. Önce hareketli parçalar seçip misafirlerin eğlenmesini sağlayabilirsiniz. Ama kına yakma vakti geldiğinde kına gecesine özgü müzik parçalarını kullanmalısınız. Gelini ağlatma geleneği hala süren bir ritüel. Bu noktada gelinin akrabaları ve arkadaşları etrafında dönerek kına gecesi söylenen türkülerden birini söyler. Gelinin yüzü kırmızı bir duvak ile örtülür. Kınayı yakan aile büyüğü duvağı kaldırarak gelin ağlamış mı, kontrol eder. Gelini ağlatana kadar etrafında dönüp türküler söylenmeye devam edilir. Daha sonra aile üyeleri gelinle birlikte dans ederek hüzünlü havayı dağıtırlar. Bu noktada müzik seçimi önemlidir. İster güncel parçalardan ister klasikleşmiş eğlenceli parçalardan oluşturduğunuz bir play list imdadınıza yetişecektir.





