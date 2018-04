Kusursuz bir düğün için...

Kusursuz bir düğün için çuvallar dolusu para harcamanız gerekmiyor. Bütçenizi zorlamadan, hayallerinizin düğününü tasarlamak mümkün. Elbette işin kurallarını bilmek kaydıyla...

Yazı: Seçil Kılıç



Düğün sezonu başladı. Biz de kusursuz bir düğün daveti vermenin püf noktalarını, gelinlik modasındaki son trendleri ve dört dörtlük bir düğün organizasyonunun inceliklerini TV8’de yayınlanan ‘Kusursuz Düğün’ programının proje sorumlusu ve sunucusu Meltem Öksüm’den öğrendik. Hayatınızın en özel gününü kusursuz tasarlamak istiyorsanız, düğün organizasyon gurusu Öksüm’ün tavsiyelerine kulak verin.



‘Kusursuz düğün’ çok iddialı bir söz. Kusursuz düğün mmkün mü?

Aslında sırf düğünlerde değil hayatımızdaki her konuda bir şeyin kusursuzluğu, ona bakış açımızla alakalı… Düğünlerde de bu böyle. Ama tabii ki kusursuz bir düğün yapmak, hazırlık sürecinde stresi azaltmak mümkün. Bunun için öncelikle yeterli vaktiniz olmalı. Atalarımız “Vakit nakittir!” diye boşuna dememişler… Zamanın yeterli olması durumunda birçok

yerden fiyat alarak, mukayese yapma imkanı olur. Düğün hazırlıkları için minimum dokuz, ideal olarak ise 16 aylık bir zaman gerekli. İkinci kural; planlı hareket etmek, istek ve

eksikleri belirleyip bütçe yapmak. Bütçenin gerçekçi olması önemli. Bütçe dar bile olsa, planlı hareket ederek hayallerinizin düğününü gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız

gereken yeterince dolaşmak, fikir almak, hayallerinizi müstakbel eşle ortak bir noktada buluşturmak.



Güzel bir düğün için mutlaka çok para harcanması gerekmiyor, diyorsunuz yani...

Bir düğünün başarısının harcanan parayla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Misafirlerin düğünden gülümseyerek ayrılmalarını sağlamanın en önemli faktörü gelin ve damadın pozitif enerjileri ve gece boyunca yüzlerindeki mutlu gülümseme bence.



Peki, dekorasyonda son trendler neler?

Tüyler, kuşlar ve melekli objelerin kullanıldığı romantik tasarımlar dikkat çekiyor. Kuş kafesleri, rengarenk tüyler ve fenerler ortamı cennet bahçesine çeviriyor. Pudra rengi ve pembenin tonları doğallığı tercih eden çiftlerin tercihi… Kır düğünü planlayanlara ise yeşil, mor ve turuncunun pozitif enerjisini göz ardı etmemelerini öneririm.



Gelelim en önemli detaya; gelinliklerde bu sezon trendler neler?

Her sene popülaritesini koruyan kabarık gelinlikler bu sene de çok tercih ediliyor. Göğüs dekoltesi ve sırt dekoltesi yine vazgeçilmez. Öne çıkan bir diğer model de ‘denizkızı’ modeli. Vücudu saran bu modelde derin sırt dekolteleri dikkat çekiyor. Tüllerin ve dantellerin hakimiyeti sürüyor. Kristal taşlar, payetler, minik boncuk ve işlemeler eteklerden ziyade bel ve göğüs çevresinde göze çarpıyor. Romantik çiçek detayları, ipek renkli kurdeleler, taşlı broşlar, Swarovski ve inci detaylarla zenginleşen modeller büyüleyici görünüyor. Gelinliğin vazgeçilmez klasiği olan dantel duvaklar gelinliğe son romantik dokunuşu veriyor. Duvağa farklı bir alternatif isteyenlere ‘vintage’ tarzda saç aksesuarlarını öneririm.



Gelinlik renginde favori hangisi?

Beyaz ve kırık beyaz her zamanki gibi ilk tercih. Farklılık isteyen adaylar pembe, şampanya ve pudra renginin gelinliklere desen yoluyla renk verdiği tasarımlara bakabilir.



Gelinlik seçiminin kabusa dönüşmemesi için mutlaka bilinmesi gerekenler neler?

Her şeyden önce bütçeye sadık kalınmalı. Gelinlik araştırmasına ilk etapta yalnız çıkılmalı. Adaylara hayalleriyle örtüşeni bulana kadar, her modeli giyip çıkarmalarını, olabildiğince seçeneği denemelerini tavsiye ederim. Gelin adaylarının en çok yaptığı hata gelinlik alışverişine kalabalık çıkmaları. Ancak her kafadan bir ses çıkınca kafa karışıklığı oluyor. Sonuçta o gelinliği siz giyeceksiniz, tamamıyla sizin ruhunuzu ve sizin hayallerinizi yansıtmalı. Fikir alın ama karar size ait olsun. Bir de gelinliğin askıda farklı, üstünüzde farklı olabileceğini unutmayın, diyorum.