Mutlu evliliğin sırları

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Mutlu bir ilişkinin kapılarını aralamak çok da zor değil!

“Günümüzde neden evlilikler yürümüyor? Evlilik öncesinde yaşanan o tutkuyu, büyüyü bozan nedir? Evlilik gerçekten aşkı öldürüyor mu?” Tüm bu soruların yanıtını ve neler yaşanabileceğini biliyor olmak, evlendikten sonra mutlu bir ilişkinin kapılarını aralıyor!



Bir evliliği yürütebilmek...

Bir evliliği yürütebilmenin çok kolay olmadığını biliyoruz. Ama çok zor olmadığı da aşikar. Bir tutam özen, bir tutam anlayış, bir tutam şefkat ve bolca sevgiyi harmanlayınca, ortaya yolunda giden mutlu bir evlilik çıkıyor. Ancak bunu bilmek ayrı, uygulayabilmek ayrı!

Neler yapabilirsiniz?

Evlilik kararını verirken acele etmeyin: Her şeyden önce evliliğe bakış açısı, evlenmeyi neden istiyor olduğunuz önemli. Aileler, baskı, ayrı eve çıkma isteği gibi nedenler ortaya çıktığında iş hızlanabiliyor ve insanlar birbirlerini tanımadan evleniyor. Ama evliliğe eğer gerçekten ‘bir ömrü birlikte sürdürmek’ niyetiyle bakılıyorsa, erken ya da geç olarak bu kararı almanın önemi yok.

Değişmeye/Değiştirmeye çalışmayın: Evlilik kurumu devreye girdiğinde, bazı gerekçelerle bireyler birbirini değiştirmeye çalışıyor. “Ama sen artık evlisin, sen artık bir eşsin, şuraya gitme, şunu yapma, şu sorumlulukların var…” Bunlar işin içine girince, kişi tabii ki kendinden ödün vermeye başlıyor. Kendinden ödün vermeye başlayınca da değişiyor. Hem kendisi rahatsız oluyor hem de karşısındaki kişi artık o kişi olmuyor. Bu yüzden değişmeye ve değiştirmeye çalışmayın.

Bireysel özgürlükleri es geçmeyin: Bireysel özgürlükleri minimum kısıtlayacak ortamlar yaratmak ve baskı yapmamak en önemlisi. “Biz evliyiz, mutlaka her pazar annemler ziyaretimizi bekler, gitmek zorundayız” gibi ya da sosyal baskılar içeren “Sen evlisin ne işin var yalnız başına orada” gibi birtakım kuralların mümkün olduğunca az dile getirilmesi gerekiyor.

